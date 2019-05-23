ينتظر الألف من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان النتيجة، ويتابعون بشغف وترقب أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019.

لذلك سوف نوضح في هذا المقال موعد إعلان النتيجة حيث اعلن مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بانه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2019، وان إعلان النتيجة سيتم عقب اعتمادها من محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية سيتم أعلانها خلال دقائق من الآن وذلك فورلا اعتمادها من السيد محافظ الإسكندرية .

الجدير بالذكر أن عدد 28 ألف و699 طالبا وطالبة قد أدوا امتحاناتهم بالشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 أمام 324 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية بالإسكندرية.

ويذكر أيضا أن عدد 1985 طالبًا وطالبة ، قد أدواء امتحاناتهم هذا العام بالشهادة الإعدادية المهنية والتربية وذلك أمام 12 لجنة على مستوى الإسكندرية.

هذا وقد أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مرسى مطروح امس وتأتي محافظة الإسكندرية كتاني محافظة على محافظات الجمهورية تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية.

توجد الكثير من المحافظات ما زالت تقوم بعملية رصد وتصحيح الدرجات ومن المنتظر أن تعلن جميع نتائج الشهادة الإعدادية الأسبوع القادم وسوف ننشر لكم جميع النتائج على موقعنا نجوم مصرية فور إعلان النتيجة في كل محافظة على حده تابعونا.

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