موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 بالرقم الوطني رابط نتائج الامتحانات بالسودان

ينتظر طلاب الثانوية السودانية الاعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة السودانية 2019 ، ويتساءل الطلاب عن الموعد الرسمي لاعلان النتيجة فى جميع الولايات السودانية ولاية السودان، ولاية الخرطوم، ولاية شمال دارفور، ولاية غرب دارفور، ولاية البحر الأحمر، ولاية القضارف، ولاية شمال كردفان، ولاية غرب كردفان ، ولاية النيل الأزرق، ولاية كردفان، ولاية الجزيرة، ولاية دارفور، ولاية سنار، ولاية كسلا، ولاية وسط دارفور، ولاية جنوب كردفان وذلك بعد انتهاء امتحاناتهم فى 14 مارس الماضي.

موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019 بالرقم الوطني

في تصريح صحفي سابق أكدت بعض المصادر أن كراسات إجابات الطلاب قد تم الانتهاء من تصحيحها وحاليا فى عملية رصد الدرجات للتعرف علي اسماء اوائل الثانوية السودانية تمهيدا لاعلانها وبعد ذلك إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 ، وأكدت هذه المصادر الموثوقة أن إعلان النتائج في أواخر شهر يونيو الجاري.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية 2019

نوفر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية ، حيث كل عام في أواخر شهر يونيو يتم الإعلان من خلاله عن نتائج الطلاب برقم الجلوس او الرقم الوطني.

موقع نجوم مصرية يتابع مع حضرتكم كل الاخبار بخصوص نتيجة الثانوية السودانية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية ويمكنكم اضافة الرقم الوطني ورقم الجلوس اسفل فى تعليق وسيتم الرد عليكم بالنتيجة فور اعتمادها وظهورها.

تحديث : ستعلن النتيجة خلال الايام القادمة على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ، تابعونا سننشر النتيجة عبر موقعنا نجوم مصرية.

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