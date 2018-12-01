موعد إجازة نصف العام 2019 في المدارس والجامعات لمراحل ابتدائي واعدادي وثانوي

سنتعرف من خلال تلك المقالة عن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي 2019، حيث مع اقتراب امتحانات الفصل الدارسي الأول لكافة الطلبة والطالبات بمراحل التعليم المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي يبحث الطلاب عن موعد الإجازة، وكانت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية قد أعلنت عن المخطط الزمني الدراسي للعام الدراسي الحالي 2018/2019 منذ الصيف الماضي.

قد يحصل بعض الطلاب خاصة في المراحل الابتدائية ورياض الأطفال والصف الأول والثاني الإعدادي على أيام أكثر في إجازة منتصف العام نتيجة انتهاءهم من الامتحانات نصف العام الدراسي الخاصة بهم قبل بداية العطلة الرسمية المحددة من وزارة التربية والتعليم المصرية والتي ستكون في حدود 15 يوم فقط بعدما ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الأول الثانوي من الامتحانات الخاصة بهم.

موعد إجازة نصف العام

وستبدأ امتحانات الترم الأول للفصل الدرسي الجاري لطلبة المرحلة الإبتدائية في اواخر شهر ديسمبر 2018، بينما ستكون للمرحلة الإعدادية في بداية شهر يناير 2019 وهو نفس الأمر للمرحلة الثانوية، وستكون موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي 2018- 2019 لجميع مراحل التعليم في جمهورية مصر العربية بداية من يوم السبت الموافق 26 من شهر يناير لعام 2019 وتنتهى يوم الخميس 9 فبراير للعام 2019، وهو ما يعني أن المدارس ستعود للعمل مرة أخرى بداية من يوم السبت 9 فبراير 2019.

تعرف على جدول امتحانات المعاهد الأزهرية لجميع سنوات النقل والشهادات للترم الأول.

وينتظر ملايين الطلبة والطالبات في مدارس مصر عطلة نصف العام 2019، مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.