عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بشكل دائم عن موعد إجازة نصف السنة 2019 حيث حددت وزارة التربية والتعليم المصرية بداية موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 12-1-2019 وتستمر إلي يوم 24-1-2019 وبذلك سوف تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 26-1-2019 وحتي يوم الخميس 7-2-2019 وبذلك تستمر الإجازة لمدة أسبوعين وبذلك تكون عيد أيام الإجازة 15 يوم وهذه الإجازة معتاده دائما كل عام.

موعد إجازة نصف السنة 2019

في هذه الصورة المقابلة توضيح كامل لعدد أيام الفصل الدراسي الأول لعام 2018-2019 والذي بدء من يوم 23-9-2018 وسوف ينتهي يوم 24-1-2019 ويبلغ عدد أيام الفصل الدراسي الأول 105 يوم بعد حذف أيام العطلات الرسمية، وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ يوم 9-2-2019 وينتهي يوم 6-6-2019 وبالنسبة لـ أمتحانات النقل سوف تبدأ في يوم 4-5-2019 والدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم 18-5-2019 وامتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ يوم 8-6-2019 موقع نجوم مصرية يتمني للطلاب المزيد من التفوق والنجاح خلال هذا العام الدراسي وجميع الأعوام القادمة بأذن الله.

من جانب أخر تم الإعلان عن مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ المعاهد الأزهرية لعام 2019 وسوف تبدأ الاختبارات الشفوية للطلاب بداية من يوم الأربعاء 19-12-2018.