موعد أجازة نصف العام الدراسي 2019 ...امتحانات الترم الأول للمراحل الابتدائية و الإعدادية و الثانوية الأزهرية

موعد أجازة نصف العام الدراسي تهم فئة عريضة من طلبة وطالبات مصر، في جميع المراحل المختلفة، سواء المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، حيث يهتموا بمعرفة موعد امتحانات الترم الأول، متي ستبدأ ومتي ستنتهي، وتوقيت بدء ألأجازه، كان المجلس الأعلى للجامعات قد أقر مواعيد بدء العام الدراسي في 22 سبتمبر لجميع المراحل التعليمية، وستكون مدة الدراسة في نصف العام الأول 15 أسبوع، سنذكر لكم تفصيلياً الموعد الذي سيبدأ فيه أجازة نصف العام، وكم ستكون مدة الأجازة، وموعد بداية الدراسة في نصف الدراسي الثاني.

موعد أجازة نصف العام الدراسي

كما تحدد من قبل في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، فإن موعد أجازة نصف العام الدراسي 2018- 2019، للمراحل المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي في مصر، سيكون يوم السبت 26 يناير 2019 وستستغرق الأجازة أسبوعين، حيث تنتهى يوم الخميس 9 فبراير 2019، وسيبدأ الترم الثاني يوم 11 فبراير 2019.

مواعيد امتحانات الترم الأول 2019 لجميع المراحل

سنتابع معكم مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2019، التي سيتم تحديده في الأيام القادمة أولاً بأول، وغالباً ستبدأ امتحانات الصف الثاني والثالث ابتدائي أول يناير، ويليها مباشرة امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وقد تحدد مواعيد امتحانات المراحل الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

موعد امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي؛ من المقرر أن تنطلق يوم الخميس 20/12/2018، فيما تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، يوم الثلاثاء 25/12/2018، امتحانات الصف الرابع الصف والخامس الابتدائي، سوف تبدأ يوم الثلاثاء 25/12/2018، أم امتحانات الصف الأول الثانوي ، العلمي والأدبي، ستبدأ يوم السبت 22/12/2018، امتحانات النقل الإعدادي والثانوي، سوف تكون يوم الأحد 20/12/2018، وامتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية؛ تبدأ يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019.

جدول امتحانات الصف الثاني الابتدائي الأزهري

نعرض لكم تفصيلياً مواعيد جدول الصف الثاني الابتدائي الأزهري

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الأزهري

امتحنات الصف الثالث يوم 20 نوفمبر

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس

جدول الصف السادس الابتدائى

جدول امتحان الصف الأول الأعدادي الازهرى

جدول امتحان الصف الثانى الاعدادى الازهرى

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية