موعد أجازة نصف العام الدراسي 2019 ...امتحانات الترم الأول للمراحل الابتدائية و الإعدادية و الثانوية الأزهرية

موعد أجازة نصف العام الدراسي تهم فئة عريضة من طلبة وطالبات مصر، في جميع المراحل المختلفة، سواء المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، حيث يهتموا بمعرفة موعد امتحانات الترم الأول، متي ستبدأ ومتي ستنتهي، وتوقيت بدء ألأجازه، كان المجلس الأعلى للجامعات قد أقر مواعيد بدء العام الدراسي في 22 سبتمبر لجميع المراحل التعليمية، وستكون مدة الدراسة في نصف العام الأول 15 أسبوع، سنذكر لكم تفصيلياً الموعد الذي سيبدأ فيه أجازة نصف العام، وكم ستكون مدة الأجازة، وموعد بداية الدراسة في نصف الدراسي الثاني.
موعد أجازة نصف العام الدراسي
كما تحدد من قبل في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، فإن موعد أجازة نصف العام الدراسي 2018- 2019، للمراحل المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي في مصر، سيكون يوم السبت 26 يناير 2019 وستستغرق الأجازة أسبوعين، حيث تنتهى يوم الخميس 9 فبراير 2019، وسيبدأ الترم الثاني يوم 11 فبراير 2019.
مواعيد امتحانات الترم الأول 2019 لجميع المراحل
سنتابع معكم مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2019، التي سيتم تحديده في الأيام القادمة أولاً بأول، وغالباً ستبدأ امتحانات الصف الثاني والثالث ابتدائي أول يناير، ويليها مباشرة امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وقد تحدد مواعيد امتحانات المراحل الابتدائية والإعدادية الأزهرية.
موعد امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي؛ من المقرر أن تنطلق يوم الخميس 20/12/2018، فيما تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، يوم الثلاثاء 25/12/2018، امتحانات الصف الرابع الصف والخامس الابتدائي، سوف تبدأ يوم الثلاثاء 25/12/2018، أم امتحانات الصف الأول الثانوي ، العلمي والأدبي، ستبدأ يوم السبت 22/12/2018، امتحانات النقل الإعدادي والثانوي، سوف تكون يوم الأحد 20/12/2018، وامتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية؛ تبدأ يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019.
جدول امتحانات الصف الثاني الابتدائي الأزهري
نعرض لكم تفصيلياً مواعيد جدول الصف الثاني الابتدائي الأزهري
جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الأزهري
امتحنات الصف الثالث يوم 20 نوفمبر
جدول امتحانات الصف الرابع والخامس
جدول الصف السادس الابتدائى
جدول امتحان الصف الأول الأعدادي الازهرى
جدول امتحان الصف الثانى الاعدادى الازهرى
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية
التعليقات
السلام عليكم
اريد رفع الخطة الزمنية للمملكة العربية السعودية لأربع سنوات بداية الدراسة وامتحانات التيرم الاول اجازة نصف العام وهكذا
انا لو مسئول لحاكمت كل مسئول مسك التعليم في مصر
والنبي أنشر كلامي
قامت المملكة العربية السعودية بعمل خطة لأربع أعوام د راسية قادمة
ولن تتغير هذه الخطة
مش البقر اللي عندنا لانعرف منى امتحانات نصف العام ولا آخر العام ولا بداية العام
اعتمدت وزارة التعليم، يوم الأربعاء الماضي، التقويم الدراسي للأعوام الأربعة “1439/1440هـ، و1441هـ، و1442هـ، و1443هـ”، مع القواعد المنظمة لها.
وتقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين مع إمكانية فتح برنامج للدراسة في الصيف، كما تحددت مدة الدراسة لكل فصل دراسي بما لا يقل عن 15 أسبوعًا مضافٍ إليها مدةُ الاختبارات.
وتقرر ألا تزيد مدة الاختبارات النهائية لكل فصل عن أسبوعين. ويمكن تقديم موعد الاختبارات النهائية مدةً لا تتجاوز أسبوعًا عند الضرورة القصوى، أو لحالات خاصة يقدرها وزير التعليم أو من في حكمه.
واشتملت القواعد المنظمة على تحديد إجازة ما بين الفصلين بمدة أسبوع أو أسبوعين، وتطبق على المدارس والجامعات وما في حكمهما، في مواعيد إجازات العيدين وإجازة اليوم الوطني، ما يطبق على موظفي الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى، كما يجوز أن يسبق بدء الدراسة للفصلين الدراسيين الأول والثاني، أسبوع أو أكثر للتهيئة في مدارس التعليم العام، والتسجيل والتهيئة في الجامعات، على ألا يؤثر على مدة الدراسة الفعلية.
وحددت القواعد أيضًا أن يكون بدء العام الدراسي في برج السنبلة.
وبحسب التعميم المعتمد الذي اطلعت “عاجل” على نسخة منه، سيشهد العام 1441هـ عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في شهر رمضان، بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات.
وجاء التقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة على النحو التالي:
العام الدراسي 1439/1440هـ:
بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول: الأحد 22/12/1439هـ.
إجازة اليوم الوطني: الأحد 13/1/1440هـ.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول: الأحد 9/4/1440هـ.
بداية إجازة منتصف العام: نهاية دوام الخميس 20/4/1440هـ.
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني: الأحد 30/4/1440هـ.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني: الأحد 16/8/1440هـ.
بداية إجازة نهاية العام: نهاية دوام الخميس 27/8/1440هـ.
العام الدراسي 1441هـ:
بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول: الأحد 2/1/1441هـ.
إجازة اليوم الوطني: الاثنين 24/1/1441هـ.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول: الأحد 25/4/1441هـ.
بداية إجازة منتصف العام: نهاية دوام الخميس 7/5/1441هـ.
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني: 24/5/1441هـ.
بداية إجازة عيد الفطر: نهاية دوام الخميس 14/9/1441هـ.
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر: الأحد 8/10/1441هـ.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني: الثلاثاء 10/10/1441هـ.
بداية إجازة نهاية العام: نهاية دوام الخميس 19/10/1441هـ.
العام الدراسي 1442هـ:
بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول: الأحد 11/1/1442هـ.
إجازة اليوم الوطني: الأربعاء 6/2/1442هـ.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول: الأحد 5/5/1442هـ.
بداية إجازة منتصف العام: نهاية دوام الخميس 16/5/1442هـ.
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني: الأحد 4/6/1442هـ.
بداية إجازة عيد الفطر: نهاية دوام الخميس 17/9/1442هـ.
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر: الثلاثاء 6/10/1442هـ.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني: الأحد 11/10/1442هـ.
بداية إجازة نهاية العام: نهاية دوام الخميس 22/10/1442هـ.
العام الدراسي 1443هـ:
بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول: الأحد 21/1/1443هـ.
إجازة اليوم الوطني: الخميس 16/2/1443هـ.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول: الأحد 15/5/1443هـ.
بداية إجازة منتصف العام: نهاية دوام الخميس 26/5/1443هـ.
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني: الأحد 13/6/1443هـ.
بداية إجازة عيد الفطر: نهاية دوام الخميس 20/9/1443هـ.
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر: الأحد 7/10/1443هـ.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني: الأحد 21/10/1443هـ.
بداية إجازة نهاية العام: نهاية دوام الخميس 3/11/1443هـ