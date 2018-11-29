موضوع تعبير عن أهمية العلم بالعناصر

نقدم اليوم موضوع تعبير متكامل بالعناصر لمختلف المراحل التعليمية نوضح فيه أهمية العلم فى توفير حياة أفضل للأشخاص و كيف يساهم العلم فى بناء المجتمعات وتقدمها .

عناصر الموضوع

تعريف العلم

فوائد العلم

أهمية طلب العلم

أسهل مصدر للحصول على العلم

تعريف العلم

هو معرفة ما حقيقة الأشياء وطبيعتها والإدراك وعدم الجهل بها لذلك يقال” العلم نور” .

فوائد العلم

الإنسان أن العلم ينمى قدرات الأشخاص وينمى الفكر و الوعي لديهم ويجعلهم أكثر قدره على الأستيعاب والمعرفه بما يدور في حياتهم من المواقف، ويجعلهم أقل عرضة للخطر الذي قد يصيب الإنسان بسبب الجهل.

أما بالنسبة للمجتمع في العلم يساعد على تطور المجتمعات وسرعة أزدهارها وأنخفاض معدل الفقر لأن الجهل من العوامل الرئيسية التي تصيب الأشخاص بالفقر مما ينتج عنه مجتمعات فقيره.

أهمية طلب العلم

حيث نجد أكبر دليل على ذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحث على العلم ومنها قوله صلى الله اطلب عليه وسلم، (أطلبوا العلم ولو في الصين)

حديث آخر( طلب العلم فريضة على كل مسلم) لذلك يجب على كل إنسان أن يسعى للحصول على العلم من أي مصدر موثوق يستطيع التحصل على العلم منه .

كيفيه نشر العلم في المجتمع

اولا يجب على كل إنسان الحرص على العلم لأنه التعليم ليس له سن معين

ثانياً أن ننمى حب العلم والعلوم والعلماء في أبنائنا حتى يساعد ذلك في التمسك بالتعليم و يقضي على ظاهره التسرب من التعليم.

وأخيراً عمل حملات توعيه بأهمية التعليم ونشر فصول محو الأمية فى جميع القرى والمحافظات .

أسهل مصدر للحصول على العلم

وعندما نبحث على أفضل وأسهل مصدر للحصول على العلم بحيث يكون فى متناول جميع الأشخاص نجد أنه القراءة فأن القراءة وكثرة الأطلاع تزيد من المعرفة لدى الشخص وتنمى قدراته العقلية وتساعد فى التعرف على ثقافات الشعوب الأخرى .

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