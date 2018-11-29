موضوع تعبير بالعناصر عن نهر النيل وأهميته وكيفية الحفاظ عليه

العناصر

1-نهر النيل شريان الحياة

2-مهد الحضارة القديمة

3-مصدر المياة العذبة

4-أهمية نهر النيل

5-كيفية الحفاظ على نهر النيل

الموضوع

نهر النيل من أهم مصادر المياه على وجه الكرة الأرضية حيث أن نهر النيل هو أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 6650 كيلومتر، لذلك فهو شريان الحياة لأنه لا يتخيل وجود حياة على كوكب الأرض بدون مياه عذبة التى يعتبر من مصدرها الرئيسية نهر النيل حيث أن نهر النيل مهد الحضارة الفرعونية القديمة حيث أن الحضارة قامت على ضفافة بعد أن عرف المصرى القديم الزراعة والصيد بفضل نهر النيل، وذلك لأن عند حدوث فيضان النيل يسقى جميع الأراضي التى تقع على ضفتية فيزدهر الزرع ويعم الخير لذلك كان يطلقون عليه الفراعنة لقب الآلة حابى ولقب نهر النيل العظيم وقد قاموا المصريين فعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ببناء السد العالى لتخزين مياه فيضان النيل وذلك لحماية مصر من حدوث جفاف في مياة النيل أو مجاعة .

كما أن أهمية نهر النيل لا تتلخص فقط فى كونه مصدر المياة العذبة بأن لها أهمية كبيرة على المستوى الأقتصادى حيث يعد مصدر للثروة السمكية كما أنه يعتمد عليه في رى الأراضي الزراعية مما يخلق فرص عمل لكل من يعمل فى مجال الصيد أو الزراعة كما يخلق أيضا فرص عمل أخرى في مجال السياحة النيلية.

حيث أنها تعد من أجمل الرحلات التى يعشقها المصريين والأجانب .

الأمر الذى وأن دل على شئ يدل على أن نهر النيل هو كنز ونعمة كبيرة من الله حباها للمصريين مما يحتم علينا الحفاظ عليه بكل الطرق .

كيفية الحفاظ على نهر النيل

يجب عمل حملات توعية المجتمع بعدم ألقاء المخلفات فى النيل كما يجب وضع قوانين تمنع السفن والمراكب من ألقاء مخلفاتها فى مياه نهر النيل كما يجب عدم ألقاء الحيوانات الميتة أو مخلفات المصانع فى نهر النيل وذلك من أجل الحد من تلوث نهر النيل كما يجب مراعاة ترشيد الأستهلاك فى أستخدم المياة فقطرة مياة تساوى حياة حيث أن الحرب المستقبلية سوف تكون حرب على المياة العذبة حمى الله نهر النيل العظيم وحفظة من كل سوء.

تحديث

كما يجب تنمية حب نهر النيل لدى الطلاب فى المدارس ومعرفتهم بأهمية نهر النيل فى حياتنا وعمل لافتات أرشادية عن كيفية الحفاظ على نهر النيل والحفاظ على المياة العذبة بوجه عام وترشيد الأستهلاك فى أستخدم مياه الشرب والأستحمام .