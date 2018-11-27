موضوع تعبير بالعناصر عن النظافة وأهميتها للفرد والمجتمع

نقدم اليوم موضوع تعبير عن النظافة بالعناصر لطلاب المرحلة الأبتدائية حيث من المعلوم أن النظافة من أهم عوامل التقدم والرخاء فى جميع المجتمعات وسوف نوضح من خلال موضوع اليوم أهم المعلومات عن النظافة فى حياتنا .

العناصر

1-تعريف النظافة

2-أهمية النظافة للفرد والمجتمع

3-كيفية الحفاظ على النظافة البيئية

تعريف النظافة

هي العادات اليومية التي يقوم بها الإنسان من أجل تطهير وتخليص جسده من أي جراثيم أو أتساخ أو حشرات من أجل الحفاظ على نظافة وسلامة جسده من الإصابة بالامراض والأوبئة التي قد يتسبب فيها التلوث وعدم الإهتمام بالنظافة الشخصية.

أهمية النظافة

للنظافة أهمية كبيرة بالنسبة للشخص والمجتمع وترجع أهمية النظافه أنها تجعل البيئة المحيطة بالإنسان مهيئه لأن يعيش فيها بصحة جيدة لأن البيئى النظيفة تكون خالية من الأمراض والأوبئة التي يتسبب فيها التلوث وأنتشار المخلفات الضارة .

كما أن الإهتمام بالنظافة على المستوى الشخصي يساعد الإنسان أن يعيش بصحة جيدة و يظهر بمظهر أنيق و محبوب بين الناس و المجتمع كما تساعد النظافة على جعل الشخص هادئ النفس قادر على الإبداع والأبتكار بعكس الشخص الذي يعيش في بيئة غير نظيفة، حيث يعاني من الأمراض والتلوث وعدم القدره على التركيز كما تسبب أنتشار التلوث وعدم النظافة في زيادة نسبة الجهل والفقر والمرض في المجتمعات، لذلك يحثنا ديننا الحنيف على النظافة لأن المؤمن لابد أن يكون طاهر ويحرص على النظافة البدنية والبيئية بصفة مستمرة، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( النظافة من الايمان ).

كيفية الحفاظ على النظافة

لابد أن يكون الشخص حريص على النظافة الشخصية والتخلص من المخلفات بطريقه صحية والحرص على الإهتمام بالعادات الصحية السليمة وعدم تلويث البيئة التي يعيش بها كما يجب أن يتم الإفراج عن نظافة البيئة المحيطة بهم وعمل حملات توعيه للحفاظ على البيئة نظيفة

مثل عدم ألقاء القمامة في الشوارع أو في نهر النيل حيث إن النظافة تساعد في أرتقاء المجتمعات والرخاء والنماء كما تساعد في تنشيط السياحة من ما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد.