موضوع تعبير بالعناصر عن العمل وأهمية للفرد والمجتمع

نقدم اليوم موضوع تعبير يبرز أهمية العمل فى حياة الأفراد كما نوضح كيف يساعد العمل فى بناء المجتمعات وتحقيق التقدم والرقى .

عناصر

تعريف العمل

أهمية العمل للفرد

أهمية العمل للمجتمع

أتقان العمل

تعريف العمل

هو مجموعه من الواجبات والمهام التي يجب على الفرد الإلتزام بها وتنفيذها كما ينبغي وفق الشروط والضوابط المخصصة لكل نوع من أنواع العمل في مقابل مادي وعيني .

اهميه العمل

يساعد العمل على الأرتقاء بالفرد والمجتمع حيث أن الإنسان من خلال عمله يحصل على مقابل مادي وقربه متطلبات الحياة من سكن و ملابس وطعام وعلاج كما يساعده على تحقيق طموحة وتطلعاته لمستقبل أفضل ويجعل الفرد نافع وأجابى في المجتمع ولا يعيش عاله على الآخرين.

أهميه العمل للمجتمع

المجتمع لا يرتقي إلا بسواعد أبنائه حيث أن عجلة الإنتاج مرتبطة ببعضها فالأشخاص الذين يقومون بأعمال ذهنية مثل الموظفين والأطباء والمدرسين وغيرهم يعتمدون على الأشخاص الذين يقومون بأعمال عضلية مثل العامل والبناء و الخباز و جميع المهن حتى عامل القمامة والعكس صحيح وذلك لأن العمل هو الذي يساعد على الإنتاج و بناء المجتمع فكلما زاد العمل زاد معدل الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي من هنا يحدث التقدم والرخاء للفرد وللمجتمع .

أتقان العمل

لذلك يجب على كل فرد أن يكون حريص على العمل بأتقان في مجالة و أن يجتهد لتحقيق الأفضل و يقوم بتنفيذ كل ما يتطلبه العمل حتى يكتمل على أفضل وجه، وذلك كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) وفي قوله تعالى( وقل أعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.