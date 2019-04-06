مقدمة إذاعة مدرسية جديدة وجميلة من أكثر الأمور التي يبحث عنها الطلبة والطالبات، حيث تعتبر الإذاعة المدرسية من أساسيات المدرسة، ويبدأ اليوم الدراسي بها، ولها أهمية كبيرة لدى الطلاب والمدرسين، وتختلف مقدمة الإذاعة حسب المناسبة أو التوقيت، حيث توجد إذاعة مدرسية خاصة بمناسبة عيد الأم وأخرى خاصة بمناسبة الأعياد، كما أن الإذاعة تختلف حسب التوقيت، فإذاعة طابور الصباح تأخذ وقتاً طويلًا عن إذاعة الفسحة المدرسية.

أهداف الإذاعة المدرسية

إعطاء الطلاب قدر كبير من المعلومات في شكل بسيط.

تحفيز وتشجيع الطلاب على المنافسة لتقديم الإذاعة المدرسية.

ربط الطلاب بوطنهم من خلال عرض الأحداث المحلية التي تحدث يومياً داخل الدولة.

تنمية الثقة بالنفس وتوطيد العلاقات بين الطلاب.

تعليم مهارة الإستماع من خلال الإنصات الجيد لمعلومات الإذاعة المدرسية.

مقدمة إذاعة مدرسية جديدة وجميلة

نقدم لكم مجموعة من الإذاعات المدرسية المناسبة لأعمار الطلاب بالمدارس، والتي تمدهم بالكثير من المعلومات الشيقة والممتعة.

مقدمة إذاعة مدرسية جميلة

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين.

أما بعد:

تسعد أسرة الإذاعة المدرسية اليوم بتقديم خير ما نستهل به من من القرآن الكريم والطالب/……….

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا(2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا).

والآن مع الحديث الشريف والطالب/………..

(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ان العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ). متفق عليه.

ومع حكمة اليوم والطالب/………..

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام.

ومع فقرة هل تعلم التي تعطينا أفضل المعلومات وأروعها، والطالب/………

هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب.

هل تعلم أن البومة هي الطائر الوحيد القادر على النظر إلى الأشياء بكلتي عينيها في نفس الوقت.

هل تعلم أن أكبر هرم يوجد بالمكسيك.

الخاتمة

سوف تفيض الدموع لفراقكم، ولنا لقاء غداً، وسنظل نذكركم حتى اللقاء، وفي الختام ندعو الله أن نكون قد قدمنا لكم كل مفيد، ومع أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقدمة إذاعة مدرسية جديدة

الحمد لله الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام علي سيد الخلق أجمعين محمد ابن عبد الله المحمود على لسان الكرام، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تحية طيبة للجميع، الأساتذة أبائي وإخواني الطلاب، وفي هذا الصباح الممتلئ بالورود، وفي يومٍ يحمل الخير لجميع الحاضرين، نُقدم إذاعتنا في هذا اليوم، وخير ما نستهل به إذاعتنا أجمل الآيات القرآنية من كتاب الله عز وجل، ومع الطالب/………

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ(1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ(3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ(4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ).

والآن ننتقل إلى الحديث النبوي الشريف ومع الطالب/………..

(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم -حتى الشوكة يشاكها- إلا كفر الله بها من خطاياه). متفق عليه.

والآن مع حكمة اليوم والطالب/…………

لا يحزنك أنك فشلت مادمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد.

وللمعرفة دوراً كبيراً في حياتنا، ومع فقرة هل تعلم للطالب/………

أن القوة العضلية لدى رجل في الخامسة والستين تعادل قوة إمرأه في الخامسة والعشرين من العمر.

الخاتمة

نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يسركم ويسعدكم، وجزيل الشكر لكل فريق الإذاعة، ولنا موعد آخر في يومِ آخر مشرق وجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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