“مقال شامل” نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات وكل روابط معرفة النتائج وحالات نتائج المحافظات

تتابعون في هذه المقالة كل ما يهمكم حول نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2019 عبر بوابة التعليم الاساسي المصرية وكل المواقع الرسمية العارضة للنتائج بجميع محافظات الجمهورية، حيث ينتظر طلاب الصف الثالث الاعدادي معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس، ويوميا يقوم الآلاف حول البلاد بالبحث عن اي اخبار عن النتيجة، فقد انتهى كل الطلاب من جميع محافظات الجمهورية من امتحانات نهاية العام 2018/2019 وبدأت إجازة نهاية العام لطلبة تالتة اعدادي، وتعمل الكنترولات بجميع أنحاء البلاد علي الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات حتي يتم اعتماد النتائج والإعلان عنها بأسرع وقت ممكن، ويبحث الطلاب عن موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم والروابط المباشرة لمعرفة النتائج برقم الجلوس فقط، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بنتيجة اعدادية جميع المحافظات.
بعد أن يتم تصحيح الأوراق ومراجعتها يتم رصد الدرجات وتحديد الأوائل علي المدارس والإدارات التعليمية ثم يتم إعتماد النتيجة من المحافظ، وتقوم المواقع الرسمية مثل اليوم السابع بنشر النتائج علي موقعها، كما يتم الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية، ثم يقوم الطلاب بالتقديم علي تظلمات الشهادة الاعدادية وإجراء جميع الإجراءات وانتظار مراجعة الأوراق مرة أخري وإعادة تصحيحها، والجدير بالذكر أنه يتم بالفعل تعديل النتائج إن وجد أي خطأ في التصحيح أو جميع الدرجات، ويتم إعلان المدرسة التابع لها بهذا التغيير.
علي الجانب الآخر يقوم المحافظ باعتماد جدول امتحانات الشهادة الاعدادية دور ثاني 2019 وتبدأ امتحانات الدور الثاني، ثم يتم تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب وإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني، في نهاية المطاف يتم تحديد تنسيق أولي ثانوي والحد الأدني لدخول ثانوي عام لكل محافظة، وهذا مترتب علي متوسط الدرجات الخاصة بالطلبة وعدد الناجحين بالمحافظة، كما يتم تحديد تنسيق العديد من المدارس الثانوية بعد تنسيق ثانوي عام.
نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس
يتم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس إلكترونيا برقم الجلوس عبر موقع المديرية أو اليوم السابع أو فيتو، أو عبر التوجه إلي المدرسة التابع لها أو المديرية التعليمية للاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية آخر العام، ويمكنكم معرفة نتيجة تالتة اعدادي إلكترونيا عبر الخطوات التالية:
- الدخول علي الرابط المباشر للموقع المراد
- الدخول علي الخدمات التعليمية وخدمات نتائج الشهادات
- ادخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة له
- النقر علي “بحث” أو “اظهار النتيجة”
يتم بعدها عرض جميع درجات الطالب مجمعة للفصل الدراسي الأول والثاني معا، كما يتم عرض حالة الطالب إذا ما كان ناجحا أو راسبا.
روابط نتائج الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2019 لجميع المحافظات
- رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
- رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- رابط نتيجة اعدادية الغربية
- رابط موقع نتيجة اعدادية الشرقية
- رابط موقع معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية
- موقع نتيجة اعدادية القليوبية
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
حتي الآن لم تظهر اي من نتائج الشهادة الاعدادية في اي من محافظات الجمهورية، سنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد حول نتائج الصف الثالث الاعدادي في جميع المحافظات
حالات نتيجة تالتة اعدادي في كل المحافظات
|
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة الاسكندرية
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة الجيزة
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تظهر حتي الآن
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الشهادة الاعدادية البحر الاحمر 2019
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا مركز ابو قرقاص
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية 2019
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 محافظة الغربية
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2019
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تظهر حتي الآن
|
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس بالاسم
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تظهر حتي الآن
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تظهر حتي الآن
نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة .. الجيزة .. الاسكندرية .. المنوفية .. الشرقية الترم الثاني 2019
يتم قريبا الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة والجيزة وغيرهم من المحافظات، يرجي متابعة هذه المقالة وحفظها في قائمة المفضلات حتي يسهل عليك عزيزي القارئ استعادة المقالة لمعرفة كل جديد حول اخبار الصف الثالث الاعدادي واخبار نتائج الامتحانات في جميع المحافظات فور الإعلان عنها، وحتي لا يفوتك كل جديد، يرجي ترك اي اسئلة في التعليقات وسنجاوبكم عليها في اسرع وقت ممكن.
← إقرأ أيضاً:
- موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة مؤجلات الجولة 18 توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة
التعليقات