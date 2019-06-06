مفاجأة لطلاب الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم

أعلن وزير التربيه والتعليم السيد الدكتور طارق شوقي، ، توفير أقلام تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحانات المقبلة نظرا لكثره الشكاوي من أولياء الأمور والطلاب من ثقل في قلم التابلت والاغلاق المفاجئ للامتحان ولقله وقت الامتحان الأمر الذي جعل السيد الدكتور طارق طارق شوقي بعقد جلسه طارئه داخل الوزاره الاثنين الماضي للوقوف علي حل لهذه المشكلات ومتمنيا النجاح لجميع الطلاب.

حيث صرح السيد الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي اجراه يوم الإثنين الماضي؛ لكشف اهم التفاصيل في امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف الامتحانات الإلكترونية والورقية والوقوف علي المتطلبات الكامله الخاصه بالتطبيق.

وأوضح “شوقي” أن الوزارة رصدت اهم المشكلات الخاصه بطلاب الصف الأول الثانوي من أهم تلك المشكلات هي ثقل في أقلام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، لافتاً إلى أن الوزارة تعرفت على جميع المشكلات التي واجهت الطلاب من ثقل قلم التابلت، وإغلاق الامتحان المفاجئ، عدم التدريب، وعدم كفاية وقت الامتحان في بعض المواد موضحا ان كل المشكلات سيتم حلها.

كما أكد وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة تقف على جميع تلك المشكلات، وسيحصل الطلاب على أقلام جديدة، ووقت آخر، مشدداً على أنه لن يضار أي طالب من مشكلة في الامتحانات، وأن أساس التغيير في الصف الأول الثانوي هو تغيير نظام التقويم من خلال الاعتماد على نمط أسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ.

← إقرأ أيضاً: