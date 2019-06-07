مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة ..نصائح مهمة للطلبة في داخل اللجنة

ساعات قليلة وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتي تختم سنة كاملة من الإرهاق والضغط الذي عانى منه كل بيت مصري يوجد فيه طالب ثانوية عامة، حيث يبدأ الطلبة امتحانات الثانوية العامة السبت 8 يونيو ، سواء القسم العلمي أو الأدبي بامتحان اللغة العربية و امتحان الدين وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب الامتحانات أو الغش فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر عدد 5 عصا الكترونية بكل لجنة من أجل التفتيش مع الإعلان عن عقوبات حازمة لكل من يخالف، ومع انتشار الكثير من النصائح المختلفة الموجهة للطلبة الذين يخوضون الامتحانات غدا، نقدم لكم بعض اللمحات التي يجب أن يهتم بها الطالب جيدا في داخل لجنة الامتحان .

نصائح مهمة للطلبة في داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة

ابتعد تماما عن التوتر و الخوف، حيث أن ذلك يسبب نتيجة عسكية و قد يعمل على الارتباك وعدم أدائك داخل اللجنة بشكل صحيح.

في بداية الامتحان احرص على الهدوء لدقائق قليلة ردد فيها ما تيسر من آيات الذكر الحكيم والأدعية من القرآن والسنة .

اقرأ ورقة الامتحان في البداية بأكملها من أجل التعرف على الاسئلة، وتحديد السهل منها للبدء في حله أولا .

لا تقف كثيرا عن أي سؤال غامض وصعب بالنسبة لك و اكمل حل كافة الاسئلة أولا ثم ارجع اليه في النهاية للتفكير فيه وحله.

لا تلفت نهائيا لأي شخص من حولك، وإياك ومحاولة الغش و اعلم أن نظام البوكليت يجعل كل طالب له امتحان مختلف عن زميله الذي يجلس من حوله.

لا تخرج من اللجنة قبل انتهاء موعد الامتحان، و لتكن آخر من يخرج منها بعد أن تراجع امتحانك أكثر من مرة ومرة كافة الإجابات.

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