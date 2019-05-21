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معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم تيرم ثاني : رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي جميع المحافظات

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم تيرم ثاني : رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي جميع المحافظات
نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2018 تيرم ثاني

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم ثاني ، متابعة على مدار الساعة لنتيجة الصف الثالث الإعدادي، وذلك بجميع المحافظات المصرية، وذلك بعد أن انتهت أعمال الامتحانات فيها، وحالياً تتم عمليات التصحيح والرصد للدرجات، وانتظار ظهور النتيجة، وسوف نوافيكم بالموقع الإلكتروني الخاص بكل محافظة من خلال هذا المقال، وذلك حتى نسهل عليكم التعرف على نتيجة امتحانات محافظة الشرقية .. الغربية ..الدقهلية .. القليوبية .. المنوفية .. وجميع محافظات الجمهورية الأخري، حيث سنعرض عليكم جدول مفصل لروابط الاستعلام ومعرفة نتائج الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر.

لم يتم تلقي أعداد من الشكاوى من الطلاب أو السادة أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات أو انتشار الغش، كما في سنوات سابقة.تم الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات، ومراجعة الدرجات لضمان دقتها، وعمل قوائم بالنتائج يتعرف الطالب عليها برقم الجلوس، وينتظر اعتماد تلك القوائم من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظة، ويتم إرسال تلك القوائم فيما بعد، مباشرة، إلى المدارس.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية  الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظة التي تتبعها
  2. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
  3. يضغط” البحث عن النتائج”.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

لمحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع محافظات مصر

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
ويتوقع ظهور النتائج خلال الأيام القليلة القادمة بمعظم المحافظات المصرية، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

وسنتابع معكم أبنائنا الطلاب نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، فتابعوا معنا وداوموا على زيارة المقال لتكون على علم بكل ما يستجد من أخبار بخصوص موعد إعلان النتيجة، كما أن النتيجة سيتم تحميل الرابط الخاص بها لحظة إعلانها على هذا المقال.

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع محافظات مصر

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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