مصاريف الجامعات الخاصة 2020 في مصر 👨🎓 – الحد الأدنى للالتحاق بالكليات والمصاريف للمصريين والوافدين من الخارج

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في مجلس الجامعات الخاصة عن نظام تنسيق وقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الثانوية العربية والأجنبية، ومن المقرر ألتحاقهم بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الحالي 2020.

وفي تلك البيان أعلن المجلس الأعلى عن حدود مجموع التقديم للكليات بالقطاعات الخاصة، بأن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 95%، بينما كلية طب الأسنان بلغ الحد الأدنى 90%، بينما كلية العلاج الطبيعي بلغ 90%، أما عن كلية الصيدلة فقد بلغ الحد الأدنى بها لـ 89.5%.

كما أعلن المجلس الأعلى عن حدود مجموع التقديم في كلية الهندسة 80%، أما عن الكليات التي تقبل من مجموع 70% فهي:

الفنون التطبيقية كلية العلوم الصحية التطبيقية كلية علوم الحاسب كلية التكنولوجيا الحيوية

أما عن الكليات التي تقبل من مجموع 60% فهي:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية الإدارة كلية اللغات والترجمة كلية الإعلام بينما باقي الكليات فستقبل من مجموع 55%

مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2020 والأوراق المطلوبة للوافدين والمصريين

نشرت وزارة التعليم العالي شروط التقديم والأوراق المطلوبة في الجامعات الخاصة لعام 2020 والمصروفات للمصريين والطلاب الوافدين من الخارج كما أعلنت عن إجراءات القبول في الجامعات الخاصة المعتمدة حيث سيتم بدء التقديم في الجامعات الخاصة خلال شهر يوليو القادم وسيتم إعلان تنسيق الجامعات الخاصة للمرحلة الأولى في شهر أغسطس بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA 2020

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA للعام الدراسي 2020 عن شروط التقديم والألحاق بها والأوراق المطلوبة وهي: وصورتان من المؤهل الدراسي الأصلي موثقة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية للشهادات الغير المصرية، و6 صور شخصية للطالب مقاسها 4×6، وورقة تثبت موقف التجنيد للطلاب الذين قد تخطوا الـ 19 عام.

مصروفات كليات جامعة أكتوبر للآداب والعلوم الحديثة MSA 2020

مصروفات كلية الفنون والتصميم 46.600 جنيه للطلاب المصريين، والطلاب الوافدين من الخارج المصروفات بلغت 9900 دولار.

مصاريف كلية الصيدلة 54 ألف جنيه للطلاب المصريين، والطلاب الوافدين من الخارج المصروفات بلغت 12100 دولار.

مصروفات كلية طب الأسنان فبلغت 70 ألف جنيه للطلاب المصريين، والطلاب الوافدين من الخارج المصروفات بلغت 15400 دولار.

مصروفات كلية الهندسة 49300 للطلاب المصريين، والطلاب الوافدين من الخارج المصروفات بلغت 5.100 دولار لكل فصل دراسي.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 50600 جنيه للطلاب المصريين في الترم الأول، والطلاب الوافدين من الخارج المصروفات بلغت مصروفات الترم الأول 5000 دولار.

مصروفات كلية الإدارة بلغت 17300 جنيه للطلاب المصريين في الترم الأول، و25.300 في الترم الثاني، والطلاب الوافدين من الخارج المصروفات بلغت مصروفات الترم الأول 4280 دولار.

مصروفات كلية علوم الحاسب للطلاب المصريين 13.500 للترم الأول و21.500 جنيه للترم الثاني، والطلاب الوافدين من الخارج المصروفات بلغت 3.760 دولار لكل فصل دراسي.

مصروفات كلية الإعلام 18.600 جنيه للطلاب المصريين في الترم الأول، 25.800 جنيه في الترم الثاني، والطلاب الوافدين من الخارج المصروفات بلغت 4280 دولار في كل فصل دراسي.

مصروفات كلية اللغات 11.400 جنيه للطلاب المصريين في الترم الأول، و18.600 للترم الثاني، والطلاب الوافدين من الخارج المصروفات بلغت 2900 دولار في كل فصل دراسي.

مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2020 للطلاب المصريين والوافدين من الخارج

أعلنت الجامعة المصرية الروسية للعام الدراسي 2020 عن شروط التقديم والالتحاق بها والأوراق المطلوبة وهي:

يسدد الطالب 450 جنيهًا رسوم ألتحاق في الجامعة وعند قبول الطالب في التنسيق يسدد باقي المصروفات

صورتان من المؤهل الدراسي الأصلي موثقة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية للشهادات الغير المصرية، و6 صور شخصية للطالب مقاسها 4×6، وورقة تثبت موقف التجنيد للطلاب الذين قد تخطوا الـ 19 عام.

مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2020 لكافة الكليات في مصر

كلية الصيدلة 35 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان 42350 جنيه.

كلية الهندسة 26 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020 في مصر والأوراق المطلوبة للطلاب المصريين والوافدين من الخارج

أعلنت جامعة الأهرام الكندية للعام الدراسي 2020 عن شروط التقديم والالتحاق بها والأوراق المطلوبة وهي:

أصل شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي من المدرسة.

شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي من الشهادة.

عدد ٦ صور شخصية حديثة للطالب.

مطلوب من الطلاب الذكور استمارة ٢ جند ويكون عليه الاسم وعنوان وتاريخ ميلاد الطالب.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020 في مصر

كلية الصيدلة 50 ألف جنيه للطالب المصري، أما الطلاب الوافدين من الخارج 6500 دولار.

كلية طب الفم والأسنان 60 ألف جنيه للطالب المصري، أما الطلاب الوافدين من الخارج 8000 دولار.

كلية الأعلام شعبة انجليزية 30 ألف جنيه للطالب المصري، أما الطلاب الوافدين من الخارج 3500 دولار.

كلية الإعلام شعبة صحافة فقط، 28 ألف جنيه للطالب المصري، أما الطلاب الوافدين من الخارج 3000 دولار.

كلية علوم الحاسب، 28 ألف جنيه للطالب المصري، أما الطلاب الوافدين من الخارج 3000 دولار.

كلية إدارة الأعمال 30 ألف جنيه للطالب المصري، أما الطلاب الوافدين من الخارج 3500 دولار.

كلية الهندسة 40 ألف جنيه للطالب المصري، أما الطلاب الوافدين من الخارج 5000 دولار.

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