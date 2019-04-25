مسابقة التربية والتعليم لتعين 65 ألف معلم 2019

في إطار ما أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية من جعل عام 2019 هو عام التعليم في مصر، وضعت وزارة التربية والتعليم خطة الإصلاح في الوزارة وبناءاً عليه تم رصد العجز في المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية ولجميع المراحل الدراسية، وأعلنت وزارة التعليم عن مسابقة جديدة للمعلمين 2019.

موعد مسابقة التربية والتعليم 2019

أعلنت الوزارة عن حاجاتها لعدد 65 ألف معلم للتعين بشكل مؤقت لجميع المراحل الدراسية من روضة الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في جميع إدارات ومديريات الوزارة، وذلك عن طريق طرح مسابقة للمعلمين تبدء في شهر يونيو القادم 2019.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2019

التقديم للمسابقة إلكترونياً.

تقديم الأوراق المطلوبة للمسابقة إلكترونياً.

تعين مجموعة من الفائزين بعقود دائمة.

تعين الفائزين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر.

انتهاء عقود الفائزين السابقين شهر مايو القادم ولهم الحق في التقديم في المسابقة الجديدة بالشروط الجديدة.

لا حاجة لدبلوم التربوي لكليات الآداب والخدمة الاجتماعية (عقود موقتة).

الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL.

تحضير الأوراق المطلوبة للمسابقة عند التقديم منعاً لتكرار أخطاء المسابقات السابقة وهي.

صورتين من بطاقة الرقم القومي.

أصل وصورة من المؤهل.

أصل وصورة من شهادة الميلاد.

أصل وصورتين من دبلوم التربوي.

أصل وصورة من شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

أصل وصورة من شهادة الخدمات العامة للإناث.

صحيفة الحالة الجنائية ( الفيش الجنائي) موجه إلى وزارة التربية والتعليم.

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