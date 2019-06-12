مرفق روابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس “الثانوية العامة بالسودان” لجميع الولايات

بعد أن انتهى طلاب الثانوية العامة بالسودان من امتحانات أخر العام والجميع يترقب خلال هذه الفترة الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية أو موقع شبكة المقرن، ومن خلال نجوم مصرية نتابع معكم أهم وأخر أخبار موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس بعد انتهى الطلاب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الولايات السودانية.

وتسود حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور بسبب تأخر إعلان نتيجة الثانوية العامة في السودان 2019 ولكن من المعروف دائماً أن نتائج الشهادات بالسودان تأخذ وقت طويل بينها وبين أخر يوم في الامتحانات، وقد صرحت مصادر مقربة أن اللجان قد بدأت في عمليات التصحيح والمراجعة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.

نتيجة الشهادة السودانية 2019

يتساءل جميع الطلاب عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية ٢٠١٩ بجميع الولايات والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري وذلك حسبما صرحت مصادر مقربة أنه من المتوقع أن تنتهي اللجان ومراكز التصحيح من عملها خلال هذا الموعد.

وقد تم تحديد يوم 22 من يونيو الجاري موعداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة في السودان 2019 وذلك من خلال انعقاد مؤتمر صحفي يتم الكشف من خلالة عن النتيجة وظهور أسماء أوائل الشهادة السودانية على مستوى جميع الولايات بالسودان وسوف نتابع معكم وقت ظهورها.

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2019

يوجد العديد من الطرق التي يمكنكم من خلالها الحصول على نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس، وذلك من خلال بوابة السودان الإلكترونية للنتائج، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، أو من خلال موقع شبكة المقرن التي تمتلك حقوق نشر نتيجة الشهادة السودانية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

بوابة السودان الإلكترونية

رابط موقع شبكة المقرن

من خلال الروابط المرفقة بعالية يمكنكم التوصل بكل سهولة ويُسر إلى نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2019، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار الجديدة فيما يخص ذات الشأن، أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.

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