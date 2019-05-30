مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس موقع نتائج الامتحانات بوابة الخدمات الإلكترونية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة الشهادة ألإعدادية برقم الجلوس، وسينشر كنترول الإعدادية بالقليوبية روابط بوابة الخدمات الإلكترونية موقع وزارة التربية والتعليم بالقليوبية للاستعلام عن نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية للعام الدراسي الحالي، عقب الإعلان عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وبخلاف الاستعلام من البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم في القليوبية باسم الطلاب لكشوف نتائج الإدارات التعليمية، ونسبة النجاح في نتيجة الإعدادية هي 85.2% .
كنترول الاعدادية بالقليوبية سينشر بيان اعتماد محافظ القليوبية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019، مع الإشارة إلى نسبة النجاح بالفصل الدراسي الأول، مع توضيح النسب الخاصة بنتائج الطلاب في جميع الإدارات التعليمية، وطريقة عرض نتائج الطلاب بالكشوف المجمعة وكذلك عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الخدمات الإلكترونية
رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
تجدر الإشارة لكون نتيجة الفصل الدراسي الأول وفقاً لما صدر من تصريحات من وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الفصل الدراسي الأول حوالي 89 ألف طالب وطالبة، وسيشمل بيان اعتماد النتائج عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الصف الثالث الإعدادي وفق بيان موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
ننشر كذلك أسماء وصور الطلاب العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بالقليوبية
الحصول على نتيجة الطلاب برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني، أو من خلال كشوف النتائج وفق الطريقة التي تم عرض بها نتائج الطلاب لجميع الإدارات التعليمية في محافظة القليوبية سندرجه خلال الساعات القادمة، والاستعلام من رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الآن .
موقع وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
الاستعلام الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظو القليوبية برقم الجلوس من خلال الرابط التالي:
موقع وزارة التربية والتعليم القليوبية
موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
المزيد من الروابط سنوفرها مع كشوف نتائج الطلاب في نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية برقم الجلوس من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الاستعلام برقم الجلوس متواصل من رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الموقع الرسمي لنتائج تعليم القلييوبية من بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم والاستعلام برقم الجلوس ، وقريبا سنوضح لكم طريقة عرض النتائج للطلاب خلال هذه المرحلة .
تحديث: وفق طرق عرض نتائج الطلاب في الشهادة الإعدادية 2019 سيكون رابط نتائج الامتحانات من موقع وزارة التربية والتعليم لتعليم القليوبية من الروابط الرسمية التي قد يتاح من خلالها الاستعلام برقم الجلوس.
تحديث: وفق تصريحات سابقة لوكيل وزارة التربية والتعليم، نترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس أو اسم الطالب خلال ساعات من الآن .
التعليقات
فين اللينك
53824
محمد عصام محمد محمد نصر الشعراوى
62422
ميرنا ابراهيم محمد السيد
٤٤٤٧٦
امته شهاده الإعدادية محافظة القليوبيه
الامام محمد عبده ع بنين
٥٣٦٣١
النتيجة
مروان.محمد.شعبان.محمد
٧٤٧٣٤
مهند وليد علي رقم الجلوس ٧٣٣٥٩ محافظه القليوبيه الترم الثاني
9022/ 9000
22724
نتيجة شهادة القليوبية برقم جلوس 22724
لاسم منه الله عزت نجيب محمدفي السيد
المحافظه،محافظة الالدقهلية
الرقم الجلوس1559
والمدرسه ،شجرة الدر الاعدادي بنات
ناريمان محمد رياض حامد محافظه القليوبيه
مدرسة الشهيد محمود راغب عبدالوهاب
رقم الجلوس 14637
محافظة القليوبية
741
50203
ان مظلوم في النتجية
انا اتظلما في المجموع
انا عاوزه الشهاده
٧٩٣٧٧
محافظة القليوبية
58828،
58829
58830
58831،
58832
مدرسة الخلفاء الراشدين
رقم الجلوس 6822
معرفة النتيجه هذا الرقم 25500
28965
محمد أحمد محمد صبحى محمود كرم
55619 بمحافظة القليوبية