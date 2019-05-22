مديرية التربية والتعليم بالجيزة- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

انتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من الاستعداد لامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الثاني، التي بدأت يوم الأحد، وتم الانتهاء من امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2019 بالاسم ورقم الجلوس والبدء في تصحيح أوراق إجابات الصف الثالث الإعدادي، ويقوم المحافظ باعتماد نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الثاني، وسوف نعرض في هذا التقرير رابط نتائج إعدادية الجيزة 2019 ، ليتمكن تلاميذ الصف الثالث من الحصول على نتائج الامتحانات.
سيتم رفع نتيجة إعدادية الجيزة 2019 أخر العام، خلال مطلع الأسبوع القادم، بعد اعتمادها من المحافظ غدا .
مديرية التربية والتعليم بالجيزة
حيث يزداد البحث بشكل يومي على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي، لمعرفة نتائج الامتحانات وبالتحديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، والاطمئنان على مجهود عام كامل، حيث تعد نتائج إعدادية الجيزة 2019، هي الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي، عقب أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية.
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 أخر العام، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ( من هنا) بالرقم الجلوس، حيث يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتائج.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات – روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم (من هنا)
- اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 قبل الجميع، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرضها فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019
والجدير بالذكر أنه أكدت غرفة العمليات المسئولة عن متابعة امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الثاني، حيث انطلقت الامتحانات الشهادة الإعدادية من 12 مايو وحتي 17 مايو، أي شكاوى من الطلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث جاءت جميع الأسئلة مباشرة ومن داخل الكتاب المدرسي.
نتائج إعدادية الجيزة 2019
ولهذا نتابع معكم أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 أخر العام، لجميع الإدارات التعليمية ومنها :
- إدارة العياط التعليمية
- وإدارة أوسيم التعليمية
- وإدارة الحوامدية التعليمية
- وإدارة الواحات التعليمية
- وإدارة إدارة البدرشين التعليمية
- وإدارة القناطر التعليمية
- وإدارة كرداسة التعليمية
- وإدارة أطفيح التعليمية
- وإدارة أبو النمرس التعليمية
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة
- حيث بدأ الطلاب أداء جميع الامتحانات يوم الأحدالماضي، وسيتم البدء في أعمال التصحيح بجميع الإدارات التعليمية.
- حيث ينتهي طلاب الصف الثالث من امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة اليوم الخميس.
- بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تصحيح نتائج إعدادية الجيزة الترم الثاني بتصحيح مادة اللغة العربية.
- أكدت إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية انتهت من أعمال التصحيح لنتائج الترم الثاني.
- اقتربت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال الكنترول.
- من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الجيزة خلال ساعات عقب أن يتم اعتمادها.
- وأكدت إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نسبة نجاح إعدادية الجيزة عالية هذا العام.
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التعليقات
سيف ياسر ابراهيم محمد. رقم الجلوس/4743
رقم الجلوس 49233 محافظة الجيزة
الاسم: روفيدا محمد
المحافظه: الجيزه
رقم الجلوس:١٢٣٩٧٢
الاسم: روفيدا محمد محمود محمد
المحافظه: الجيزه
رقم الجلوس:١٢٣٩٧٢
كامل احمد جابر عبد الله
رقم الجلوس 7803
آية مدحت شوقى موافى رقم الجلوس 24134
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 27
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 16
علوم 14
الحالة منقول
دين 15
كمبيوتر 7.5
63357
ادارة البدرشين
لغة عربية 20
لغة انجليزية 8
رياضيات 5
دراسات اجتماعية 3
علوم 2
الحالة منقول
دين 13
كمبيوتر 5
63357
يوسف ايمن محمد
هدير خليل
52416
هدير خليل
52416
اسمي هبه اشرف عمران رقم جلوسي 148949 محافظة الجيزة
الاسم ; مي جمعة عبدالرؤف ابراهيم المحافظة; الجيزة رقم الجلوس ; 96613
مريم محمد محمودطاهر رقم الجلوس 12231
محافظه الجيزه
الاسم شيماء احمد عبدالله
محافظة الجيزة
رقم الجلوس 35350
الاسم / محمد محمد فوزى حسن محافظة / الجيزة رقم الجلوس / ١٢١٥٨٨
النتيجة طلعت ليه مش بتجبوها
طب لو سمحت انا مش عارف اجبها انا رقم جلوسي93210
عمرو محمد طه حموده 94581
الاسم نعمه عاطف مصطفي محمود
المدرسةيوسف جادالله
رقم الجلوس 13280
شهد محمد
محافظة الجيزة
رقم الجلوس 95328
شهد محمد
رقم جلوس 95328
محمد اسامة عباس
الاسم:مصطفي حسين مرسال
رقم الجلوس:130413
الاسم: مصطفي حسين
المحافظة: الجيزة
رقم الجلوس: 130413
ذياد عماد مرسي مركز الصف محافظه الجيزة رقم جلوس ٢٢٩ الصف الأول الاعدادي
الاسم ذياد عماد مرسي درويش رقم جلوس ٢٢٩ الصف الأول الاعدادي محافظه الجيزة مركز الصف
منى خالد سعد 109720 الجيزة
شروق عادل عبد العظيم صادق
٢١٨٨١١
اداره اوسيم
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 52.5 34.5 40 34.5 235.5 29.5 14 14
الإسم عبدالله حمدى إبراهيم عبدالباقي
رقم الجلوس. 152690
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72.5 48 34.5 45 30.5 230.5 36 11 16
حبيبه سعيد رقم جلوسى ١٤٤٦٤٣ محافظة الحيزة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 60 33.5 36.5 31 28 189 26.5 14 13.5
انا
147035
صحبي
147121
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 36 28 37.5 32 204.5 31 11 12
الاسم:نورهان مكرم
المحافظه:الجيزه
رقم الجلوس:175194
انا منهاارة حرام عليكوا 175194
الاسم:مهند طارق
المحافظه:لجيزه
رقم الجلوس:101489
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70.5 55 35 47.5 36 244 33.5 17 15.5