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رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية معرفة نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني جميع الطلاب المدارس

كتب علاء محمد آخر تحديث
رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية معرفة نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني جميع الطلاب المدارس
نتيجة تالتة اعدادي اسكندرية

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية “ثالثة إعدادي” 2019 الترم الثانيخلال ساعات، وذلك بعد أن صرحت العديد من المصادر الموثوقة داخل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية خلال الساعات الماضية، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي”الفصل الدراسي الثاني” خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن يتم اعتمادها مباشرة من قبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية .

وأكد المتحدث الإغلامي بإسم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة هذا الأسبوع من قبل المحافظ، وذلك تمهيداً لنشرها عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الإلكترونية، وكذلك في كشوفات المدارس، مؤكدة في الوقت ذاته، إنه جاري الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق مواد امتحانات الشهادة الإعدادية لجميع الطلبة والطالبات ، وتم مراعاة الدقة والشفافية أثناء عمليات التصحيح، وتبدو المؤشرات الأولية لنتائج طلاب شهادة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة جيدة ومطمئنة للطلاب وأولياء أمورهم.

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية

يمكن للطالب والطالبة الحصول على درجاتهم في مختلف المواد التي أدوا فيها امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بجميع مدارس محافظة الإسكندرية برقم الجلوس وذلك عن طريق رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية خلال ساعات من الآن.

وتضم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ثماني إدارات تعليمية، هي إدارة وسط الإسكندرية، إدارة شرق الإسكندرية، إدارة العجمي، إدارة أبيس، إدارة برج العرب، إدارة غرب الإسكندرية، إدارة المنتزة، إدارة الجمرك التعليمية.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية من هنا.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

    1. رقم جلوس الطالب
      13421
      اسم الطالب
      فاطمه فرج ربيع حمد
      الادارة
      ادارة العامريه التعليميه
      اسم المدرسة
      أسماء بنت ابى بكر الاعدادية بنات
      الرقم القومى للطالب
      30301010215441
      لغة عربية
      35.5
      لغة اجنبية أولى
      15
      دراسات
      10
      جبر
      7.5
      هندسة
      9.5
      علوم
      18.5
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      6
      تربية دينية
      18
      تربية فنية
      7
      حالة الطالب
      0

    1. رقم جلوس الطالب
      121818
      اسم الطالب
      احمد اسماعيل احمد لطفى محمد
      الادارة
      ادارة المنتزه التعليميه
      اسم المدرسة
      دريــــم الخاصة لغات
      الرقم القومى للطالب
      30310180200715
      لغة عربية
      31.5
      لغة اجنبية أولى
      28.5
      دراسات
      18
      جبر
      8.5
      هندسة
      11
      علوم
      16.5
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      10
      تربية دينية
      15
      تربية فنية
      9
      حالة الطالب
      0
      هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرس

  44. جمال احمد عبد البديع السيد عبد الرحمن
    رقم الجلوس 39306
    مدرسة كوم الشقافة الاعدادية بنين محافظة الاسكندرية

    رد

    1. رقم جلوس الطالب
      39306
      اسم الطالب
      جمال احمد عبد البديع السيد عبد الرحمن
      الادارة
      ادارة غرب التعليميه
      اسم المدرسة
      كوم الشقافة ع بنين
      الرقم القومى للطالب
      30308030203657
      لغة عربية
      26
      لغة اجنبية أولى
      15
      دراسات
      17
      جبر
      12
      هندسة
      11
      علوم
      16
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      9
      تربية دينية
      11
      تربية فنية
      8
      حالة الطالب
      0
      هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة

    1. رقم جلوس الطالب
      107805
      اسم الطالب
      زياد جميل حسين محمد حسين
      الادارة
      ادارة المنتزه التعليميه
      اسم المدرسة
      محمد حمدى عاشور الإعدادية بنين م
      الرقم القومى للطالب
      30310010204899
      لغة عربية
      27.5
      لغة اجنبية أولى
      5
      دراسات
      11.5
      جبر
      8.5
      هندسة
      9.5
      علوم
      12
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      8
      تربية دينية
      13
      تربية فنية
      5
      حالة الطالب
      0
      هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة

    2. رقم جلوس الطالب
      74393
      اسم الطالب
      رودينا سعيد محمود على
      الادارة
      ادارة شرق التعليميه
      اسم المدرسة
      ام القرى الاعدادية بنات
      الرقم القومى للطالب
      30302010201668
      لغة عربية
      36.5
      لغة اجنبية أولى
      22
      دراسات
      15
      جبر
      11.5
      هندسة
      12.5
      علوم
      16
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      7
      تربية دينية
      17
      تربية فنية
      5
      حالة الطالب
      0
      هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة

    1. رقم جلوس الطالب
      103614
      اسم الطالب
      ايمان خميس سعد الله عبدالسلام زيان
      الادارة
      ادارة المنتزه التعليميه
      اسم المدرسة
      عبدالخالق حسونة الإعدادية بنات م
      الرقم القومى للطالب
      30305150201845
      لغة عربية
      30.5
      لغة اجنبية أولى
      15.5
      دراسات
      8
      جبر
      13
      هندسة
      12.5
      علوم
      17.5
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      7.5
      تربية دينية
      16
      تربية فنية
      5
      حالة الطالب
      0
      هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة

    1. رقم جلوس الطالب
      36323
      اسم الطالب
      شهد اشرف على محمد بدوى
      الادارة
      ادارة غرب التعليميه
      اسم المدرسة
      القبارى ع بنات
      الرقم القومى للطالب
      30212040200541
      لغة عربية
      38
      لغة اجنبية أولى
      27
      دراسات
      13
      جبر
      13
      هندسة
      15
      علوم
      17
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      10
      تربية دينية
      16
      تربية فنية
      8
      حالة الطالب
      0

  50. انا من اسكندرية ادارة المنتزة مدرسة علي بن ابي طالب ورقم جلوس بتاعي 109699وكنت عايز اعرف اجيب النتيجة من علي النت كيف

    رد

    1. رقم جلوس الطالب
      109699
      اسم الطالب
      عبدالرحمن محمد احمد حميده شلش
      الادارة
      ادارة المنتزه التعليميه
      اسم المدرسة
      على بن ابى طالب الإعدادية بنين م
      الرقم القومى للطالب
      30306070201433
      لغة عربية
      30.5
      لغة اجنبية أولى
      12.5
      دراسات
      12
      جبر
      5
      هندسة
      6
      علوم
      16
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      4.5
      تربية دينية
      13.5
      تربية فنية
      8
      حالة الطالب
      0
      هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة

    2. رقم جلوس الطالب
      105863
      اسم الطالب
      احمد حمدى عبدالرحمن على عيد
      الادارة
      ادارة المنتزه التعليميه
      اسم المدرسة
      حنفى محمود الإعدادية بنين م
      الرقم القومى للطالب
      0
      لغة عربية
      31.5
      لغة اجنبية أولى
      10
      دراسات
      17.5
      جبر
      6
      هندسة
      9.5
      علوم
      15
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      6.5
      تربية دينية
      15.5
      تربية فنية
      5.5
      حالة الطالب
      0
      هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة

    1. رقم جلوس الطالب
      119801
      اسم الطالب
      الاء ابراهيم منصور محمود عامر
      الادارة
      ادارة المنتزه التعليميه
      اسم المدرسة
      زهراء الأقبال بنات
      الرقم القومى للطالب
      30307070200727
      لغة عربية
      38.5
      لغة اجنبية أولى
      28
      دراسات
      19.5
      جبر
      14
      هندسة
      14.5
      علوم
      19
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      9.5
      تربية دينية
      17
      تربية فنية
      6.5
      حالة الطالب
      0

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