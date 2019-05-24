رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية معرفة نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني جميع الطلاب المدارس

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية “ثالثة إعدادي” 2019 الترم الثانيخلال ساعات، وذلك بعد أن صرحت العديد من المصادر الموثوقة داخل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية خلال الساعات الماضية، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي”الفصل الدراسي الثاني” خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن يتم اعتمادها مباشرة من قبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية .
وأكد المتحدث الإغلامي بإسم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة هذا الأسبوع من قبل المحافظ، وذلك تمهيداً لنشرها عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الإلكترونية، وكذلك في كشوفات المدارس، مؤكدة في الوقت ذاته، إنه جاري الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق مواد امتحانات الشهادة الإعدادية لجميع الطلبة والطالبات ، وتم مراعاة الدقة والشفافية أثناء عمليات التصحيح، وتبدو المؤشرات الأولية لنتائج طلاب شهادة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة جيدة ومطمئنة للطلاب وأولياء أمورهم.
رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية
نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية
يمكن للطالب والطالبة الحصول على درجاتهم في مختلف المواد التي أدوا فيها امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بجميع مدارس محافظة الإسكندرية برقم الجلوس وذلك عن طريق رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية خلال ساعات من الآن.
وتضم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ثماني إدارات تعليمية، هي إدارة وسط الإسكندرية، إدارة شرق الإسكندرية، إدارة العجمي، إدارة أبيس، إدارة برج العرب، إدارة غرب الإسكندرية، إدارة المنتزة، إدارة الجمرك التعليمية.
اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية من هنا.
التعليقات
أريد درجة 87478
لو سمحت ممكن تجبلي النتيجه اسكندريه
منه الله احمد عبد الدايم ابراهيم 34997
10167حي شرق الاسكندرية أشرف محمد الورداني
رقم الجلوس 133013
رقم الجلوز ٩٢٠٥٦ العجمى مدرسة الادريسى
يوسف ضياء عبد الحميد عبد الوكيل
رقم الجلوس 33196
اسراء فتحي الاباصيري حسن محمد راضي من الاسكندريه ورقم الجلوس 98446
محافظة الاسكندريه
مدرسه الزهراء الاعدادية بنات
رقم الجلوس 55481
امينه عبد القادر إسماعيل
رقم الجلوس ٣٤٢٠
رقم الجلوس72641 اداره شرق مدرسه فاطمه الزهراء
انا اسم اروى محمد مسعود حسن بونس ان من البحيرة رقم جلوس 10142
3491 الاقصر ارمنت الحيط بنات
ندى محمد محمود
100092
109533
سيد زين
عايزه اعرف نتجتى رقم جلوسى 53093
الاسم اشرف محمد متولي محمد عبدة
رقم الجلوس 58365مدرسة عزبة الصيادين
محافظة الاسكندرية
الاسم اشرف محمد متولي محمد عبدة
رقم الجلوس 58365مدرسة عزبة الصيادين محافظة الاسكندرية
الاسم اشرف محمد متولي محمد عبدة رقم الجلوس 58365مدرسة عزبة الصيادين محافظة الاسكندرية
111352رقِمَ أّلَجِلَوَِّس مَدِرَّسهِ خَوِرشٍدِ أّلَأّعٌدِأّدِيِّهِ بِنِيِّنِ
رقم الجوس ٩٩٤٥٥
110931
31046
محمد مدحت محمد احمد عوض
الاسم عبد الحميد محمد عبد الحميد رقم الجلوس11610
رقم الجلوس 10539 ادراة العامريه ترم ثاني محافظة الاسكندريه الاسم اسلام شريف توني امين
27011
100194
100194 في مدرسة الفاروق ص بنات
رولا حسين مصطفى
رقم الجلوس 53155
ادارة وسط التعليمية
عبد الرحمن السيد عبد العظيم ابو عمره محمد
82674
ادارة شرق التعليميه
محافظة الاسكندريه
هما اوائل اسكندرية امتي ؟ لو سمحتوا .
هما اوائل اسكندرية امتي ؟
رقم الجلوس 99348
الاسم .شهد أيمن محمد عباس فتيحه
المدرسه .ابن خلدون
علياء رجب عبد المولي عسل
15259
مدرسه العزه بالعامريه
فى اى يوم سوف تظهر الشهاده الاعداديه للترم الثانى
الاترم الااةل
شهادة الطالب احمد منصور علي عبد الحميد مدرسه الفريق علي جاد الرسميه الغات
فاطمة فرج ربيع رقم الجلوس 13421 مدرسة بنت ابي بكر مخافظة الاسكندارية
رقم جلوس الطالب
13421
اسم الطالب
فاطمه فرج ربيع حمد
الادارة
ادارة العامريه التعليميه
اسم المدرسة
أسماء بنت ابى بكر الاعدادية بنات
الرقم القومى للطالب
30301010215441
لغة عربية
35.5
لغة اجنبية أولى
15
دراسات
10
جبر
7.5
هندسة
9.5
علوم
18.5
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
6
تربية دينية
18
تربية فنية
7
حالة الطالب
0
مرحبا بكم في منتدى الامتحانات
شارع الداني
سوسن اشرف نصحى بخيت
٥٥٨٥٢
3148
أحمد إسماعيل أحمد لطفى محمد
121818
رقم جلوس الطالب
121818
اسم الطالب
احمد اسماعيل احمد لطفى محمد
الادارة
ادارة المنتزه التعليميه
اسم المدرسة
دريــــم الخاصة لغات
الرقم القومى للطالب
30310180200715
لغة عربية
31.5
لغة اجنبية أولى
28.5
دراسات
18
جبر
8.5
هندسة
11
علوم
16.5
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
10
تربية دينية
15
تربية فنية
9
حالة الطالب
0
هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرس
جمال احمد عبد البديع السيد عبد الرحمن
رقم الجلوس 39306
مدرسة كوم الشقافة الاعدادية بنين محافظة الاسكندرية
رقم جلوس الطالب
39306
اسم الطالب
جمال احمد عبد البديع السيد عبد الرحمن
الادارة
ادارة غرب التعليميه
اسم المدرسة
كوم الشقافة ع بنين
الرقم القومى للطالب
30308030203657
لغة عربية
26
لغة اجنبية أولى
15
دراسات
17
جبر
12
هندسة
11
علوم
16
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
9
تربية دينية
11
تربية فنية
8
حالة الطالب
0
هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة
مش عارف اوصل للشهادة
107805
رقم جلوس الطالب
107805
اسم الطالب
زياد جميل حسين محمد حسين
الادارة
ادارة المنتزه التعليميه
اسم المدرسة
محمد حمدى عاشور الإعدادية بنين م
الرقم القومى للطالب
30310010204899
لغة عربية
27.5
لغة اجنبية أولى
5
دراسات
11.5
جبر
8.5
هندسة
9.5
علوم
12
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
8
تربية دينية
13
تربية فنية
5
حالة الطالب
0
هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة
74393
ممكن طلب ده رقم تليفونى تتصلى بيا 01202829832
رقم جلوس الطالب
74393
اسم الطالب
رودينا سعيد محمود على
الادارة
ادارة شرق التعليميه
اسم المدرسة
ام القرى الاعدادية بنات
الرقم القومى للطالب
30302010201668
لغة عربية
36.5
لغة اجنبية أولى
22
دراسات
15
جبر
11.5
هندسة
12.5
علوم
16
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
7
تربية دينية
17
تربية فنية
5
حالة الطالب
0
هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة
ايمان خميس سعدالله
رقم جلوس 103614
رقم جلوس الطالب
103614
اسم الطالب
ايمان خميس سعد الله عبدالسلام زيان
الادارة
ادارة المنتزه التعليميه
اسم المدرسة
عبدالخالق حسونة الإعدادية بنات م
الرقم القومى للطالب
30305150201845
لغة عربية
30.5
لغة اجنبية أولى
15.5
دراسات
8
جبر
13
هندسة
12.5
علوم
17.5
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
7.5
تربية دينية
16
تربية فنية
5
حالة الطالب
0
هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة
36323
رقم جلوس الطالب
36323
اسم الطالب
شهد اشرف على محمد بدوى
الادارة
ادارة غرب التعليميه
اسم المدرسة
القبارى ع بنات
الرقم القومى للطالب
30212040200541
لغة عربية
38
لغة اجنبية أولى
27
دراسات
13
جبر
13
هندسة
15
علوم
17
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
10
تربية دينية
16
تربية فنية
8
حالة الطالب
0
انا من اسكندرية ادارة المنتزة مدرسة علي بن ابي طالب ورقم جلوس بتاعي 109699وكنت عايز اعرف اجيب النتيجة من علي النت كيف
رقم جلوس الطالب
109699
اسم الطالب
عبدالرحمن محمد احمد حميده شلش
الادارة
ادارة المنتزه التعليميه
اسم المدرسة
على بن ابى طالب الإعدادية بنين م
الرقم القومى للطالب
30306070201433
لغة عربية
30.5
لغة اجنبية أولى
12.5
دراسات
12
جبر
5
هندسة
6
علوم
16
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
4.5
تربية دينية
13.5
تربية فنية
8
حالة الطالب
0
هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة
102141 في مدرسة البكاتوشي ع.ص.بنات
بالتوفيق للجميع يارب العالمين
التجاريه بنين
ارجوكم معرفه النتىجه
59527
358
فارس مجدي محمد ابراهيم
مدرسة سان جبرائيل
الإسم محمد طاهر محمد عبدالله
رقم الجلوس 385 محافظة الإسكندرية
هل النتيجة هتظهر اليوم ام غدا
الاسكدرية
احمد حمدي عبد الرحمن علي عيد
اداره المنتزه الاسكندريه
مدرسه الشهيد حنفي محمود بنين
رقم الجلوس ١٠٥٨٦٣
رقم جلوس الطالب
105863
اسم الطالب
احمد حمدى عبدالرحمن على عيد
الادارة
ادارة المنتزه التعليميه
اسم المدرسة
حنفى محمود الإعدادية بنين م
الرقم القومى للطالب
0
لغة عربية
31.5
لغة اجنبية أولى
10
دراسات
17.5
جبر
6
هندسة
9.5
علوم
15
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
6.5
تربية دينية
15.5
تربية فنية
5.5
حالة الطالب
0
هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة
788419
عبدالرحمن السيد هارون
119801
رقم جلوس الطالب
119801
اسم الطالب
الاء ابراهيم منصور محمود عامر
الادارة
ادارة المنتزه التعليميه
اسم المدرسة
زهراء الأقبال بنات
الرقم القومى للطالب
30307070200727
لغة عربية
38.5
لغة اجنبية أولى
28
دراسات
19.5
جبر
14
هندسة
14.5
علوم
19
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
9.5
تربية دينية
17
تربية فنية
6.5
حالة الطالب
0
يارب معانا👐👐👐👐
26506 فى مدرسة أمير الشعراء ع.ص
٧١٨٣٤
54257