رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية معرفة نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني جميع الطلاب المدارس

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية “ثالثة إعدادي” 2019 الترم الثانيخلال ساعات، وذلك بعد أن صرحت العديد من المصادر الموثوقة داخل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية خلال الساعات الماضية، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي”الفصل الدراسي الثاني” خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن يتم اعتمادها مباشرة من قبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية .

وأكد المتحدث الإغلامي بإسم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة هذا الأسبوع من قبل المحافظ، وذلك تمهيداً لنشرها عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الإلكترونية، وكذلك في كشوفات المدارس، مؤكدة في الوقت ذاته، إنه جاري الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق مواد امتحانات الشهادة الإعدادية لجميع الطلبة والطالبات ، وتم مراعاة الدقة والشفافية أثناء عمليات التصحيح، وتبدو المؤشرات الأولية لنتائج طلاب شهادة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة جيدة ومطمئنة للطلاب وأولياء أمورهم.

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية

يمكن للطالب والطالبة الحصول على درجاتهم في مختلف المواد التي أدوا فيها امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بجميع مدارس محافظة الإسكندرية برقم الجلوس وذلك عن طريق رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية خلال ساعات من الآن.

وتضم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ثماني إدارات تعليمية، هي إدارة وسط الإسكندرية، إدارة شرق الإسكندرية، إدارة العجمي، إدارة أبيس، إدارة برج العرب، إدارة غرب الإسكندرية، إدارة المنتزة، إدارة الجمرك التعليمية.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية من هنا.

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