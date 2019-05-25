ظهرت الآن نتيجة المرحلة الابتدائية على موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة، والذي يبحث عنه كل راغبي الحصول على نتائج الابتدائية، ومن المرتقب الإعلان عن أوائل الشهادة الاعدادية 2019، ووهو ما يعني الانتهاء من عمليات التصحيح في محافظة القاهرة، وذلك حسبما صرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إذ كشف عن أن:
أوراق الإجابات تصحح أول بأول فى نفس يوم الامتحان، وذلك لسرعة ظهور النتائج.
موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة
يمكنكم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج جميع سنوات النقل المرحلة الابتدائية محافظة القاهرة، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية، وذلك في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة وهي:
- روض الفرج.
- الساحل.
- شبرا.
- الشرابية.
- المطرية.
- مدينة السلام.
- الوايلي.
- الزيتون.
- مصر الجديدة.
- شرق مدينة نصر.
- وسط القاهرة.
- عابدين.
- غرب القاهرة.
- السيدة زينب.
- غرب القاهرة.
- المعادي.
- حلوان.
- عين شمس.
- التبين.
- منشأة ناصر.
- المرج.
- حدائق القبة.
- البساتين ودار السلام.
- الزاوية.
- الخليفة.
- النزهة.
- باب الشعرية.
- غرب مدينة النصر.
- القاهرة الجديدة.
- المعصرة.
- المستقبل.
- الشروق.
موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة للاستعلام عن نتائج الابتدائية
- يمكنك الاستعلام عن جميع نتائج المرحلة الابتدائية من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
- يوضح الموقع أن عليك الاتصال برقم 09000100 للحصول على نتائج الصف الثالث والرابع واخامس والسادس الابتدائي.
وحسب ما هو موضح عندما نكتب الرقم القومي الخاص بالطالب، واختيار المرحلة والصف الدراسي، نضغط على عرض النتيجة، عندها سوف تظهر النتيجة، ولا زلنا نترقب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية قريبا، وسوف نعلنها من خلال هذا المقال على موقع نجوم مصرية.
بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي
|المادة
|المجموع
|الحد الأدنى للنجاح
|اللغة العربية
|80
|40
|الرياضيات
|60
|30
|اللغة الإنجليزية
|60
|30
|العلوم
|40
|20
|الدراسات الاجتماعية
|40
|20
|المجموع الكلي
|280
|140
طريقة حساب النسبة المئوية للمجموع
مجموع الطالب ÷ المجموع الكلي × 100 ÷ 100 تساوي النسبة المئوية.
التعليقات
فالله مبعرفش شو اقول
امتي نتيجة الصف الثاني الاعدادي
رقم الجلوس ٣٠٢.مدرسة النموذجية
انا عايزه النتيجه اخويه
مكنك معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال الرابط المنشور بالمقال
الاء انور ابو العنين رقم الجلوس 35273
نتيجه االشهاده الاعداديه الترم الثاني 2018
تابعي المقال لمعرفة كيفية الوصول إلى النتيجة
كيف استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية
ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الابتدائية على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ويمكنك الاستعلام عنها من خلال الخطوات المنشورة في المقال
متى موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية
روان خالد محمد الصف السادس محافظة القاهرة رقم جلوس 555
ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الابتدائية 2018