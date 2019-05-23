رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة gizaedu.gov.eg “اعرف الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم الجلوس

مديرية التربية والتعليم gizaedu.gov.eg في الجيزة أعلنت منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة، بحيث اعتمد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادي اليوم، وعلى الفور تم رفع نتيجة اعدادية الجيزة على موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة gizaedu.gov.eg وأصبحت نتائج الطلاب متاحة الآن برقم الجلوس، وذلك طبقاً لما ورد عن مديرير التربية والتعليم في الجيزة خالد حجازي.

وفيما يلي نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة، ورابط مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة لاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية، ونسبة نجاح الطلاب، والإدارات التعليمية الحاصلة على المراكز الأولة في نتيجة اعدادية الجيزة هذا الترم.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة الفصل الدراسي الثاني جاءت مرتفعة بنسبة 2% عن العام الماضي، بحيث بلغت نسبة النجاح هذا الفصل 71.23%، وبلغ عدد الناجحين 103601 طالباً وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين لشهادة اعدادية الجيزة 145455 طالباً وطالبة، وجاءت إدارة جنوب الجيزة في أولى الإدارات التعليمية بأعلى نسبة نجاح في اعدادية الجيزة، بحيث بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات فيها 88.78%، فيما 88.47% للدراسات الاجتماعية، و88.73 للغة العربية.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب في إعدادية الصم وضعاف السمع 88.73%، فيما بلغت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية المهنية محافظة الجيزة 51.95%، فيما وصلت اعدادية المكفوفين في الجيزة 72.27%.

مديرية التربية والتعليم الجيزة

رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة يتيح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة للطلاب، يمكن لكل طالب الدخول على روابط نتيجة اعدادية الجيزة فيما يلي لاستعلام النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة برقم الجلوس

gizaedu.gov.eg

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة، يتم الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة، واختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي، ثم اختيار اضغط لمعرفة النتيجة، للحصول على الدرجات التفصيلية للصف الثالث الاعدادي ودرجات جميع المواد في الشهادة الاعدادية فوراً.

وللاستعلام عن نتيجة اعدادية الجيزة لمن يتعذر عليه الحصول على النتيجة نظراً للضغط الشديد على موقع مديرية التربية والتعليم الجيزة، يرجى ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقال وسوف نساعدك في الحصول على النتيجة فوراً.

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