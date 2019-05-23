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رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة gizaedu.gov.eg “اعرف الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم الجلوس

كتب كريم ادم آخر تحديث
رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة gizaedu.gov.eg “اعرف الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم الجلوس
ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للنصف الدراسي الأولى لعام 2019 لمحافظة الجيزة؛ بعد ان تم اعتمادها من قِبل محافظ الجيزة السيد اللواء أحمد راشد، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 146370 طالب وطالبة، وحضر منهم عدد 145455، وكان عدد الطلاب الناجحين 103601 وذلك بنسبة 71.23%، ويذكر أن هذه النسبة قد زادت 2% عن العام الماضي، والأن يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية2019 برقم الجلوس. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ويمكنك الأن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة الجيزة، وذلك عبر الدخول الى رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم بعد ذلك يظهر أمامك بيانات الطالب بالكامل وأيضا جميع الدرجات الحاصل عليها فى جميع المواد. كما اعلن محافظ الجيزة انها قد حصلت على المركز الأول بنسبة تصل الى 84.2%، وبلغ نسبة النحاج فى مادة الدراسات الإجتماعية 88.47%، بينما بلغت 88.78% فى الرياضيات، وبلغت نسبة 88.73% فى مادة اللغة العربية. كما أوضح مدير مديرية التربية والتعليم خالد حجازي أن نسبة النجاح فى امتحان أعدادية الصم والبكم قد بلغت 88.73%، وبلغت نسبة الإعدادية المهنية 51.95%، حيث وصلت نسبة النحاج في مادة الرياضيات الى 95.7%، بينما بلغت نسبة مادة الدراسات الإجتماعية 87.57%. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

مديرية التربية والتعليم gizaedu.gov.eg في الجيزة أعلنت منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة، بحيث اعتمد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادي اليوم، وعلى الفور تم رفع نتيجة اعدادية الجيزة على موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة  gizaedu.gov.eg وأصبحت نتائج الطلاب متاحة الآن برقم الجلوس، وذلك طبقاً لما ورد عن مديرير التربية والتعليم في الجيزة خالد حجازي.

وفيما يلي نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة، ورابط مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة لاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية، ونسبة نجاح الطلاب، والإدارات التعليمية الحاصلة على المراكز الأولة في نتيجة اعدادية الجيزة هذا الترم.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة الفصل الدراسي الثاني جاءت مرتفعة بنسبة 2% عن العام الماضي، بحيث بلغت نسبة النجاح هذا الفصل 71.23%، وبلغ عدد الناجحين 103601 طالباً وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين لشهادة اعدادية الجيزة 145455 طالباً وطالبة، وجاءت إدارة جنوب الجيزة في أولى الإدارات التعليمية بأعلى نسبة نجاح في اعدادية الجيزة، بحيث بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات فيها 88.78%، فيما 88.47% للدراسات الاجتماعية، و88.73 للغة العربية.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب في إعدادية الصم وضعاف السمع 88.73%، فيما بلغت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية المهنية محافظة الجيزة 51.95%، فيما وصلت اعدادية المكفوفين في الجيزة 72.27%.

مديرية التربية والتعليم الجيزة

رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة يتيح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة للطلاب، يمكن لكل طالب الدخول على روابط نتيجة اعدادية الجيزة فيما يلي لاستعلام النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة برقم الجلوس

gizaedu.gov.eg

مديرية التربية والتعليم الجيزة نتيجة الاعدادية
مديرية التربية والتعليم الجيزة نتيجة الاعدادية

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة، يتم الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة، واختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي، ثم اختيار اضغط لمعرفة النتيجة، للحصول على الدرجات التفصيلية للصف الثالث الاعدادي ودرجات جميع المواد في الشهادة الاعدادية فوراً.

وللاستعلام عن نتيجة اعدادية الجيزة لمن يتعذر عليه الحصول على النتيجة نظراً للضغط الشديد على موقع مديرية التربية والتعليم الجيزة، يرجى ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقال وسوف نساعدك في الحصول على النتيجة فوراً.

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عن الكاتب

كريم ادم

كاتب ومدون عربي أعمل في الكثير من المواقع العربية، أهتم بالأقسام الخدمية والتعليمية، والقسم الرياضي، أتابع الحياة السياسية عن كثب وأعمل في التدوين منذ عام 2009.

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