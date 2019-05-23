رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة gizaedu.gov.eg “اعرف الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم الجلوس

مديرية التربية والتعليم gizaedu.gov.eg في الجيزة أعلنت منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة، بحيث اعتمد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادي اليوم، وعلى الفور تم رفع نتيجة اعدادية الجيزة على موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة gizaedu.gov.eg وأصبحت نتائج الطلاب متاحة الآن برقم الجلوس، وذلك طبقاً لما ورد عن مديرير التربية والتعليم في الجيزة خالد حجازي.
وفيما يلي نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة، ورابط مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة لاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية، ونسبة نجاح الطلاب، والإدارات التعليمية الحاصلة على المراكز الأولة في نتيجة اعدادية الجيزة هذا الترم.
نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة
نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة الفصل الدراسي الثاني جاءت مرتفعة بنسبة 2% عن العام الماضي، بحيث بلغت نسبة النجاح هذا الفصل 71.23%، وبلغ عدد الناجحين 103601 طالباً وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين لشهادة اعدادية الجيزة 145455 طالباً وطالبة، وجاءت إدارة جنوب الجيزة في أولى الإدارات التعليمية بأعلى نسبة نجاح في اعدادية الجيزة، بحيث بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات فيها 88.78%، فيما 88.47% للدراسات الاجتماعية، و88.73 للغة العربية.
وبلغت نسبة نجاح الطلاب في إعدادية الصم وضعاف السمع 88.73%، فيما بلغت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية المهنية محافظة الجيزة 51.95%، فيما وصلت اعدادية المكفوفين في الجيزة 72.27%.
مديرية التربية والتعليم الجيزة
رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة يتيح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة للطلاب، يمكن لكل طالب الدخول على روابط نتيجة اعدادية الجيزة فيما يلي لاستعلام النتيجة برقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة برقم الجلوس
لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة، يتم الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة، واختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي، ثم اختيار اضغط لمعرفة النتيجة، للحصول على الدرجات التفصيلية للصف الثالث الاعدادي ودرجات جميع المواد في الشهادة الاعدادية فوراً.
وللاستعلام عن نتيجة اعدادية الجيزة لمن يتعذر عليه الحصول على النتيجة نظراً للضغط الشديد على موقع مديرية التربية والتعليم الجيزة، يرجى ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقال وسوف نساعدك في الحصول على النتيجة فوراً.
التعليقات
عايزه اعرف نتيجتي رقم جلوسي 76450
رقيه مصطفى عبد الفتاح 106747مدرسةبرقاش الاعداديه المشتركه
عبد الرحمن محمد عبد المقصود مصطفى
رقم الجلوس 45730
نتيجة شمس محمد حسن
158196
انا عايز اشوف رقم ٨٧٢٩
هاجر علي محمود عبد الجليل رقم الجلوس 124912 محافظه الجيزه
هاجر علي محمود عبد الجليل رقم الجلوس 124912 محافظه الجيزه
47960 الجيزه
هديل محمد 36246
33553
130710
نتيجه الشهاده الاعداديه اسلام محمد احمد رقم جلوس ١٦٧٢٠ الواحات البحريه محافظه الجيزه
يوسف ناصر بخيت عبد الشهيد 7849 محافظة السويس
منه الله احمد محمد احمد محمد خير /4064
نتيجة الطالبة بسنت رضا يوسف
رقم الجلوس 158066
bench number 155068
118345
كريم محمد
مديرية التربيه والتعليم محافظة الجيزه
جلال محمد جلال جوده١٠٤٤١١
حسناء عيد سالم 152218 الجيزة
انا عايز الشهاده الصف الثالث الإعدادي ٢٠٣٦٨
مدرسه الكنايس الإعدادي الترم الاول