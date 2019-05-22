محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84,6%

بداء سباق نتائج الشهادة الإعدادية في محافظات جمهورية مصر العربية اليوم، وذلك باعتماد محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس مطروح بنسبة نجاح 84,6% مطروح، وبذلك تعتبر محافظة مطروح هي أول محافظات الجمهورية التي أعلنت نتائج الشهادة الإعدادية هذا العام .

وأشار الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، بان محافظ مرسى مطروح قام باعتماد النتيجة النهائية لدرجات طلاب الشهادة الإعدادية في محافظته محافظة مرسى مطروح.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه بلغ عدد المتقدمين للامتحان للدور الأول بالصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 إلى 7411 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الحضور من بينهم 6954 طالبا وطالبة، أما عن عدد الناجحين فقد بلغ 5881 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 84,6 %.

وأوضح النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بأن عملية تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية تم العمل فيها في 4 كنترولات بالمحافظة، وهي في اربع ادارأت تعليمية بالمحافظة وهي الإدارات التعليمية مرسى مطروح، والحمام، وسيدى براني، وسيوة، وكان ذلك هو السبب في إعلان النتيجة بسرعة .

أما عن ترتيب الإدارات التعليمية فقد جاء ترتيب الإدارات التعليمية في نسب النجاح في الصف الثالث الإعدادي كالتالي

إدارة مرسى مطروح 91,22%

إدارة البنجر 90,46%

إدارة سيوة 87,71%

إدارة النجيلة 86,31%

إدارة الحمام 81,69%

إدارةالعلمين76.02%

إدارة الضبعة 70,12%

إدارة برانى68,05%

إدارة السلوم 55,9 %.

هذا وقد وجهم حافظ مطروح و وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خالص التهنئة للطلاب على النجاح والتفوق.

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