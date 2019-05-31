محافظ المنيا يعتمد نتيجة الاعدادية الترم الثانى 2019 اليوم

فى بيان صباح اليوم الخميس 30 من مايو اعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا،انه سوف يتم عرض نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/2019 على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا من اجل اعتمادها .

جاء ذلك بعد الانتهاء من جميع اعمال تصحيح ورصد الدرجات لطلاب الصف الثالث الاعدادى بكنترول الاعدادية بالمنيا وذلك بعد اعمال استمرت 13 يوم على نحو متواصل من اجل الخروج بهذة النتيجة .

كانت قد انتهت جميع امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى بجميع ادارات المنيا فى ال17 من مايو الجارى، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 107 آلاف و171 طالبا وطالبة، داخل 486 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى محافظة المنيا

موعد اعلان نتيجة اعدادية المنيا

كما قال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إنه فور اعتماد النتيجة من اللواء قاسم حسين محافظ المنيا مساء يوم الخميس سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا الترم الثاني 2019 عبر شبكة الانترنت، يمكن الحصول عليها بكل سهولة لجميع اولياء الامور والطلاب ليتم اتاحتها برقم الجلوس او ملف اكسيل .

تكريم اوائل محافظة المنيا

كما أشار وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى إنه سوف يتم تكريم الطلبة والطالبات الذين حققوا مراكز متقدمة في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2019 فى ديوان محافظة المنيا عقب اعتماد النتيجة مباشرة

الحصول على نتيجة اعدادية المنيا

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات بمحافظة المنيا من الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالمنيا بالاسم او رقم الجلوس من خلال الرابط التالى : https://result.madrsa-online.com/minya/ ايضا يمكنك ترك رقم جلوسك فى تعليق لنحصل لك على النتيجة من خلال موقع نجوم مصرية فور صدورها رسميا .

تنسيق دخول الثانوى لطلاب محافظة المنيا

ويتسائل الكثيرون من طلاب محافظة المنيا عن تنسيق دخول الصف الاول الثانوى والجدير بالذكر ان عملية التنسيق ليست بالعملية السهلة وتستغرق قرابة 7 الى 10 ايام بعد اعلان النتيجة ليتم فرز المجاميع التكرارية والاماكن المتاحة بالمدارس الثانوى ودرجات الطلاب ليتم الخروج بنتيجة التنسيق واعتمادها من قبل المحافظ فى غضون ال 10 ايام التى تلى النتيجة .

ونتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية تنسيق دخول الصف الاول الثانوى بمحافظة المنيا فور اعتمادة رسميا من اللواء قاسم حسين محافظ المنيا خلال الايام القليلة المقبلة .

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