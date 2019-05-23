محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.27% وننشر أسماء الأوائل ورابط النتيجة

اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بنسبة نجاح 81.27% وكذلك اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.5% واعتمد محافظ الجيزة أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للمكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة الشهادة الإعدادية لضعاف السمع بنسبة 98.5 % .

وسوف نقوم بنشر كشوف أسماء أوائل الطلاب الناجحون في الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة هذا العام 2019، فقد بلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة هذا العام 193 طالب وطالبة، وذلك بنسبة مرتفعة عن العام الماضي.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام في الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة بلغ عددهم 146437 طالب وطالبة، وقد حضر منهم عدد143023 طالب وطالبة، بينما الذين نجحوا هذا العام من الذين تقدموا عدد 116239 طالب وطالبة.

أما عن ترتيب الإدارات على مستوى محافظة الجيزة هذا العام فقد أشار خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بان

إدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة في المركز الأول بنسبة نجاح 90٪

وإدارة الشيخ زايد التعليمية في محافظة الجيزة في المركز الثاني بنسبة نجاح 89%

وإدارة جنوب الجيزة التعليمية بنسبة نجاح 88 % في المركز الثالث .

يذكر أن محافظة الجيزة هي ثاني المحافظات التي تم فيها اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي وذلك بعد أن اعتمد امس محافظ مطروح نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، وأعلنت محافظة الإسكندرية انه خلال دقائق سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة.

وفيما يلي ننشر كشوف أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة

ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة، او نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة 2019 برجاء الضغط على هذا الرابط

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