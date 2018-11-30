موقع نجوم مصرية يقدم لكم اليوم الطريقة الصحيحة للحصول علي الدرجة النهائية في التعبير في مادة اللغة العربية لجميع الصفوف المختلفة والمراحل المختلفة واخص بالذكر الصف الثالث الثانوي والذي بدوره يعد أصعب السنين الدراسة واهمها علي الإطلاق فهذا الصف هو الذي يحدد مصير الطالب من الكلية التي سيذهب إليها سواء أكانت كلية من كليات القمة أم احدي الكليات العادية تابع هذا الموضوع الشيق.

كيفية الحصول علي الدرجة النهائية في التعبير

موضوع التعبير عبارة عن رأي خاص بكاتبه أو وجهة نظر تجاه شئ ما يجب مراعاة كتاب موضوع التعبير بخط جميل ومراعاة نظام الفقرات فكل فقرة لا تقل عن أربعة أسطر يجب مراعاة العناصر الأساسية وكتاب عناصر الموضوع وجعل كل فقرة من الفقرات تتحدث عن عنصر مستقل يجب عليك كتابة استشهادات من السنة النبوية والقرآن الكريم داخل الموضوع لضمان درجتك النهائية في الموضوع علي الجميع الاستشهاد بأدلة نقلية من الشعر أو التاريخ علي الموضوع الذي تكتب فيه يجب عليك اختصار مواضيع التعبير بشكل رائع خاصة ان تكتب عدد الأسطر المطلوبة منك فقط ولا تزيد عليها لأنه كلما زاد عدد الأسطر زادت نسبة خطأك

بعض النصائح الأساسية لأسلوبك في كتابة موضوع تعبير مثالي