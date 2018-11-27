كيفية التسجيل في بنك المعرفة المصري واهم المعلومات عنه

بنك المعرفة المصري هو واحد من أهم المواقع التعليمية المنشأة من قبل وزارة التربية والتعليم للصفوف الثانوية وبالأخص الصف الأول الثانوي تم إنشاء الموقع منذ عامين ولكن هذه هي السنة الأولي التي يتم تطبيق الموقع كمرجع أساسي لطلبة للاستذكار بشكل جيد ومما يثير الانتباه أيضا أن الموقع متاح باللغتين العربية والانجليزية وما يسمح لك أيضا بتصفح اكثر من مائة مصدر مختلف وتم عمل قناة لليوتيوب خاصة بالموقع يتم نشر عليها كل ما هو جديد وطريقة التعامل مع الموقع وكيفية التسجيل عليه لذا ننشر لكم اليوم بشكل رسمي الطريقة الصحيحة والمعطاة من قبل وزارة التربية والتعليم في التسجيل للموقع.

فيديو لطريقة التسجيل في بنك المعرفة المصري.

الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة.

أولا تستطيع الولوج إلي الرابط الذي سيوجهك إلي صفحة التسجيل في الموقع من هنا ( التسجيل في موقع بنك المعرفة المصري )

ثانيا يقدم لكم موقع بنك المعرفة المصري مجموعة من الخدمات لمختلف الأعمار فيقدم للطلبة المحتوي الذي سيدرسونه علي مدار العام وينك غني وملئ بالأسئلة المنوعة التي تنمي ذكاء الطالب ومجموعة رائعة من الامتحانات المختلفة والفريدة من نوعها فالموقع يضمن لكم اعلي الدرجات في الامتحانات بالإضافة إلي ذلك فموقع بنك المعرفة يقدم للباحثين من أبناء الجامعات مصادر رائعة لبحوثهم وأيضا يقدم للقراء محتوي فريد للقراءة لذا سجلوا الآن في موقع بنك المعرفة المصري واستمتعوا به.