يعلن قريباً كنترول الإعدادية بالقليوبية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية عبر موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي أو بوابة القليوبية التعليمية ، حيث اقترب موعد الإعلان عن ظهور شهادة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس، ووسط حالة الانتظار التي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور، سنوفر لكم روابط الحصول على نتائج الامتحانات في القليوبية وما سيتم إضافته قريباً مع اعتماد النتائج.

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ونسبة النجاح 85.2% والنتيجة من روابط موقع مديرية التربية والتعليم.

أوضح كنترول الاعدادية بالقليوبية أن الموعد المقترح لظهور شهادة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول سيكون نهاية الأسبوع الحالي، وتم الإشارة لزيارة وكيل وزارة التربية والتعليم للجان الكنترول والتأكيد على معاير الدقة وبذل الجهد لضمان سلامة النتائج، لمتابعة سير عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، وسنوالي متابعة الأخبار الجديدة وتقديم حدمات نشر الروابط المباشرة للاستعلام برقم الجلوس وفق ما نسعى لتقديمه عبر موقع نجوم مصرية .

كنترول الإعدادية بالقليوبية روابط نتيجة الإعدادية 2019

يقدم كنترول الاعدادية بالقليوبية روابط نتيجة الإعدادية 2019، والتي على رأسها رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والرابط الرسمي لنتائج الامتحانات من بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم، وخلال الساعات القادمة سيتم الإشارة لموعد اعتماد محافظ القليوبية شهادة السف الثالث الإعدادي 2018 الفصل الدراسي الثاني وإعلان بوابة القليوبية التعليمية عن طريقة الحصول على النتائج .

نتيجة الفص الدراسي الأول 2018-2019

نعمل عبر موقع نجوم مصرية على تسهيل طرق التعرف على نتائج الطلاب والطالبات مع الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية، وبالتالي نوفر الروابط التي يتم من خلالها استعلام درجات الشهادة الإعدادية بكل سهولة ويس، بما يقلل من حالة المعناة التي قد تواجه أولياء الأمور حال البحث عن الروابط الرسمية لنتائج أبنائهم وبناتهم .

موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

نتيجة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس

بوابة القليوبية التعليمية نتائج الامتحانات

تضم مديرية التربية والتعليم في القليوبية العديد من الإدارات التعليمية، وقد يتم نشر نتائج الامتحانات في محافظة القليوبية عبر الكشوف المجمعة ويكون الاستعلام وقتها باسم الطالب آو الطالبة، ومن خلال أسماء الإدرارات التالية، سنرفق لكم تلك الكشوف حال نشر كنترول الاعدادية بالقليوبية أو بوابة القبلوبية التعليم ذلك

إدارة بنها التعليمية

إدارة طوخ التعليمية

إدارة غرب شبرا

إدارة شرق شبرا

إدارة قها التعليمية

إدارة قليوب التعليمية

إدارة القناطر الخيرية

إدارة شبين القناطر

إدارة العبور التعليمية

إدارة الخصوص التعليمية

إدارة كفر شكر التعليمية

وفق طريقة عرض نتائج الطلاب سيتم إضافة كشوف النتيجة وحال تخصيص رابط رقم الجلوس على بوابة القليوبية التعليمية، سنضيفه كذلك بجانب موقع وزارة التربية والتعليم .

تحديث: لا زالنا في حالة الترقب والانتظار لصدور البيان الرسمي من مديرية التربية والتعليم في القليوبية حول موعد اعتماد وإظهار نتائج الطلاب والطالبات في نتيجة امتحانات شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي 2019.

تحديث: كنترول الاعدادية القليوبية سيرفق التفاصيل التي من المنتظر أن يعتمدها محافظ القليوبية من حيث نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية وغيرها من النسب وطريقة توفير النتائج برقم الجلوس أو اسم الطالب.

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