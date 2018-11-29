كم تبقي علي موعد امتحانات الثانوية العامة

يقدم لكم موقع نجوم مصرية أخر أخبار التعليم الصري واخص به الصف الثالث الثانوي لهذا العام الدرسي الجديد 2019 جميعنا يصبح متوتر في هذه المرحلة من حياته فلا يستطيع تحديد ماهية ما يقوم به وكل ما يبحث عنه هو كم عدد الأيام المتبقية له لذا اليوم قمنا بتسهيل الموضوع علي جميع طلبة الصف الثالث الثانوي من خلال ها العداد الرقمي الذي يقوم باستبيان كم عدد الأيام المتبقية علي امتحانات الثانوية العامة ويعمل هذا العداد بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية.

كم تبقي علي امتحانات الثانوية العامة منذ نشر هذا الموضوع يوم 24 أكتوبر 2018

منذ الآن يتبقى علي أول امتحان في الثانوية العامة والذي عادة ما يكون امتحان اللغة العربية يوم الثامن من شهر يونيو يتبقى 226 يوم و 13 ساعة و 6 دقائق وهذا الوقت بالتوقيت المحل لمدينة القاهرة و إذا كنت تقرأ هذا الموضوع في أي وقت أخر يمكنك دائما الاطلاع علي عدد الأيام المتبقية لامتحانات الصف الثالث هذه المرحلة الحرجة في حياة جميع أبناءنا الطلبة من خلال الرابط التالي.

العد التنازلي لموعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019