نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الإسكندرية، أصبحت محط أنظار الكثير من طلبة المرحلة الإعدادية، وينتظرها أولياء الأمور بفارغ الصبر خلال الساعات القادمة، وقد انتهت الامتحانات يوم الخميس 16 مايو 2019، وبدأت عمليات التصحيح بعدها ، وقد أعلنت الأستاذة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، أن عمليات تصحيح أوراق إجابات الصف الثالث الإعدادي قد قاربت على الانتهاء، وأنه يجرى حاليا إعداد النتيجة تمهيدا لاعتمادها من قبل محافظ الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وكيل وزارة التربية والتعليم، أكدت أيضا فى تصريحاتها أن نتائج الشهادة الاعدادية مطنئنة، وأن نسب النجاح ستكون مرتفعة، وأن نتيجة الشهادة الاعدادية يمكن للطلبة وأولياء أمورهم الحصور عليها فور نشرها من خلال رابط وزاراه التربية والتعليم في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسى الثانى، سوف تظهر خلال أيام معدودة، و سيتم اعتمادها من السيد محافظ الاسكندرية، و يعدها سيتم رفعها على الانترنت، و ستكون النتيجة عبارة عن بيان بجميع درجات الطالب في كل المواد التى دخل بها الامتحانات، و مجموع الطالب فى مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى،العلوم، الرياضيات، الدراسات، التربية الدينية.

الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اعتمد منذ قليل اليوم الخميس، نتيجة الصف الثالث الاعدادى الشهادة الإعدادية و بلغت نسبة نجاح بين الطلاب 84.2%، وكانت نسبة نجاح بالنسبة للطلاب البنين 81,8٪‏ و نسبة نجاح البنات 86,8٪‏، وبلغ عدد الأوائل على مستوىادارات الاسكندرية 32 طالبا وطالبة و كان من بينهم 8 طلاب استطاعو الحصول على الدرجات النهائية.

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