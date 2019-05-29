“فحص” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 من أكثر الأمور التي ينتظرها أولياء الأمور والطلبة والطالبات، انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 16 مايو 2019، وبدأت على الفور عمليات التصحيح، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في كل المحافظات عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ثم رصد الدرجات، وتوزعيها على المواقع الرسمية للمحافظات ليستطيع الطلاب الحصول عليها بكل بسهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على عبد الرؤوف إلى أن عمليات التصحيح مستمرة حتى الآن، وأكد قائلاً أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب اعتمادها من السيد المحافظ كمال شاروبيم، كما شدد سيادته على العاملين بضرورة توخي الحذر أثناء عمليات التصحيح حتى يحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان.

يمكنكم الحصول على نتيجة اعدادية الدقهلية عبر الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

قم بكتابة رقم الجلوس، ثم اضغط بحث.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019

تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية هي الشغل الشاغل لتفكير الطلاب وأولياء الأمورفهم ينتظرون الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر وذلك لأن الشهادة الإعدادية من السنوات الدراسية الهامة في حياة كل طالب وطالبة حيث أنها تساهم في تحديد مستقبلهم فينتقل الطلاب منها إلى الثانوي العام أو الثانوي الفني ويتحدد ذلك بناءاً على مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية فالثانوي العام يحتاج إلى مجموع كبير حيث يستطيع الطلاب من خلاله الالتحاق بالجامعات التي تضمن لهم مستقبل وظيفي ثابت فلذلك يسعى جميع الطلاب إلى تحقيق أعلى الدرجات للالتحاق بالثانوي العام.

أخبار نتيجة الشهادة الإعديدة محافظة الدقهلية

يعيش جميع طلاب الشهادة الاعدادية في حالة من القلق والتوترالشديد أثناء انتظارهم النتائج، فهم يريدون الاطمئنان على نتيجة الجهد الذي تم بذله خلال العام الدراسي، ولذلك توفر لهم الوزارة الحصول على النتائج فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الدقهلية بواسطة رقم الجلوس بكل سهولة وذلك قبل ظهورها بالمدارس، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة في الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ثم اعتمادها من السيد المحافظ، وإعلانها على الموقع الرسمي التابع للمحافظة.

← إقرأ أيضاً: