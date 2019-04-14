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عمان : جداول امتحانات الصفوف ( 5 – 11 ) الفصل الدراسي الثاني 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أصدرت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان جداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018 / 2019 م – 1439 / 1440 هـ لصفوف النقل من الخامس وحتى الصف الحادي عشر .

جدول امتحان الصف الخامس والصف السادس – فصل دراسي ثاني 2019

  • الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات .
  • الخميس 16 مايو 2019 : التربية الاسلامية .
  • الأحد 19 مايو 2019 العلوم.
  • الاثنين 20 مايو 2019 : اللفة الانجليزية.
  • الثلاثاء 21 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية.
  • الاربعاء 22 مايو 2019 : اللغة العربية.

عمان : جداول امتحانات الصفوف ( 5 - 11 ) الفصل الدراسي الثاني 2019

جدول امتحان الصف السابع والصف الثامن والصف التاسع – فصل دراسي ثاني 2019

  • الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات .
  • الخميس 16 مايو 2019 : اللفة الانجليزية.
  • الأحد 19 مايو 2019 العلوم.
  • الاثنين 20 مايو 2019 : التربية الاسلامية .
  • الثلاثاء 21 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية.
  • الاربعاء 22 مايو 2019 : اللغة العربية.

عمان : جداول امتحانات الصفوف ( 5 - 11 ) الفصل الدراسي الثاني 2019

جدول امتحان الصف العاشر – فصل دراسي ثاني 2019

  • الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات .
  • الخميس 16 مايو 2019 : التربية الاسلامية .
  • الأحد 19 مايو 2019 العلوم.
  • الاثنين 20 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية.
  • الثلاثاء 21 مايو 2019 : اللفة الانجليزية.
  • الاربعاء 22 مايو 2019 : اللغة العربية.

عمان : جداول امتحانات الصفوف ( 5 - 11 ) الفصل الدراسي الثاني 2019

جدول امتحان الصف الحادي عشر- فصل دراسي ثاني 2019

  • الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات البحتة / الرياضيات التطبيقية .
  • الخميس 16 مايو 2019 : التربية الاسلامية / الرياضة المدرسية.
  • الأحد 19 مايو 2019 الاحياء / التاريخ ( الحضارة الاسلامية ).
  • الاثنين 20 مايو 2019 : العلوم والتقانة / الحاسوب في الاتصالات والأعمال التجارية.
  • الثلاثاء 21 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية ( هذا وطنى ) / اللغة الانجليزية ( مهارات ).
  • الاربعاء 22 مايو 2019 : الفيزياء .
  • الخميس 23 مايو 2019 : الجغرافيا الاقتصادية / المهارات الموسيقية.
  • الأحد 26 مايو 2019 : اللغة العربية .
  • الاثنين 27 مايو 2019 : اللغة الانجليزية / الفنون التشكيلية .
  • الثلاثاء 28 مايو 2019 : الكيمياء / اللغة الفرنسية – اللغة الالمانية .

عمان : جداول امتحانات الصفوف ( 5 - 11 ) الفصل الدراسي الثاني 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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