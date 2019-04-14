عمان : جداول امتحانات الصفوف ( 5 – 11 ) الفصل الدراسي الثاني 2019

أصدرت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان جداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018 / 2019 م – 1439 / 1440 هـ لصفوف النقل من الخامس وحتى الصف الحادي عشر .

جدول امتحان الصف الخامس والصف السادس – فصل دراسي ثاني 2019

الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات .

الخميس 16 مايو 2019 : التربية الاسلامية .

الأحد 19 مايو 2019 العلوم.

الاثنين 20 مايو 2019 : اللفة الانجليزية.

الثلاثاء 21 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية.

الاربعاء 22 مايو 2019 : اللغة العربية.

جدول امتحان الصف السابع والصف الثامن والصف التاسع – فصل دراسي ثاني 2019

الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات .

الخميس 16 مايو 2019 : اللفة الانجليزية.

الأحد 19 مايو 2019 العلوم.

الاثنين 20 مايو 2019 : التربية الاسلامية .

الثلاثاء 21 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية.

الاربعاء 22 مايو 2019 : اللغة العربية.

جدول امتحان الصف العاشر – فصل دراسي ثاني 2019

الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات .

الخميس 16 مايو 2019 : التربية الاسلامية .

الأحد 19 مايو 2019 العلوم.

الاثنين 20 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 مايو 2019 : اللفة الانجليزية.

الاربعاء 22 مايو 2019 : اللغة العربية.

جدول امتحان الصف الحادي عشر- فصل دراسي ثاني 2019

الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات البحتة / الرياضيات التطبيقية .

الخميس 16 مايو 2019 : التربية الاسلامية / الرياضة المدرسية.

الأحد 19 مايو 2019 الاحياء / التاريخ ( الحضارة الاسلامية ).

الاثنين 20 مايو 2019 : العلوم والتقانة / الحاسوب في الاتصالات والأعمال التجارية.

الثلاثاء 21 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية ( هذا وطنى ) / اللغة الانجليزية ( مهارات ).

الاربعاء 22 مايو 2019 : الفيزياء .

الخميس 23 مايو 2019 : الجغرافيا الاقتصادية / المهارات الموسيقية.

الأحد 26 مايو 2019 : اللغة العربية .

الاثنين 27 مايو 2019 : اللغة الانجليزية / الفنون التشكيلية .

الثلاثاء 28 مايو 2019 : الكيمياء / اللغة الفرنسية – اللغة الالمانية .

← آخر خبر: