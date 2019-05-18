“البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

وفي أنتظار الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية الترم الثاني لعام 2019 للفصل الدراسي، والتي لم يتم الإعلان عن ظهورها حتى الآن، ويتم معرفة النتيجة عن طريق رقم الجلوس، وجدير بالذكر أن طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية قد انتهوا من أداء الامتحانات مؤخرا وينتظرون النتيجة بشغف شديد هم وذويهم.

ودائما ما ينصح الآباء والأمهات أبنائهم بضرورة استذكار دروسهم جيداً حتى تكون حافز لهم لينالوا أعلى الدرجات، حتى تؤهلهم الدرجات العليا ليدخلوا ثانوي عام، ويجب عليهم المراجعة الدائمة لدروسهم التعليمية التي تفيدهم بعد ذلك في تخطي كافة المراحل التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ القليوبية التيرم الثاني 2019

وحتى الآن لم يتم الكشف عن حقيقة موعد ظهور النتيجة بالرغم من ظهورها في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية، وحتى يطمئن الطلبة والطالبات فإن التأخير في ظهور النتيجة في صالحهم فهم بذلك يقومون بكافة المراحل التي تخص ظهور النتيجة على أكمل وجه من تصحيح ومراجعة لورق الامتحانات حتى يتم الإعلان عنها.

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وقد أكدت وزارة التربية والتعليم انه فور الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات ورصدها فسوف يتم اعتمادها من قبل محافظ كل محافظة على مدار جمهورية مصر العربية وذلك في أقرب وقت ممكن حتى تظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2019.

مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية:

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية ومن المنتظر الإعلان عنها في خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف نقوم بالإعلان عن النتيجة على الفور عند اعتمادها من قبل محافظ القليوبية، وسوف يتم الإعلان في أقرب وقت ممكن عن رابط وزارة التربية والتعليم الذي سوف تظهر عليه النتيجة.

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