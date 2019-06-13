عاجل : نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 والوزير يطمئن الجميع “النتيجة ستبسطكم”

أعلن الدكتور – طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر إعلامي أن نتائج التصحيح جيدة جداً ومبشرة للطلاب ، وأن الطلبة تمكنوا من أداء الامتحانات على نظام التابلت بنجاح وأن اكثر من 600 ألف طالب وطالبة تمكنوا من الأداء بنجاح في الامتحانات بنظام التابلت وبلغت عدد الأسئلة 150 مليون سؤال التي تم الأدلاء بها بنجاح ، وأضاف مطمئناً الطلبة بأن “النتيجة ستبسطكم” في بشرى سارة مسبقة للنتيجة وللطمأنة للجميع ،تم نشر الرابط الرسمي للنتيجة من خلال الوزارة وسيتم نشر جميع الروابط الرسمية من خلال موقعنا نجوم مصرية ، عسى أن نوفر لجميع أولياء الأمور النتائج التي تطمنهم على أبنائهم وتمنياتنا بالنجاح والتفوق في نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني نظام التابلت

عاجل : رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني

مع بداية تطبيق نظام التعليم والامتحانات الجديد بنظام التابلت اصبح التعليم أسهل نسبياً وطريقة التصحيح وإيجاد الدرجات إلكترونيا اصبح يوفرها الموقع الرسمي للوزارة الأمر الذي يسهل بشكله على أولياء الأمور والطلبة مع وجود بعض العقبات في البداية إلا انه مشروع ناجح وسيجني ثماره عما قليل وتمنياتنا بالنجاح والتفوق واليكم رابط نتيجة الصف الأول الثانوي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الجديد نظام التابلت 2019 الترم الثاني

ادخل على موقع بوابة التعليم الأساسي موقع وزارة التربية والتعليم

ادخل الاسم للطالب أو الطالبة

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب

اختر المحافظة التابع لها الطالب

اضغط على عرض النتائج نتيجة الصف الأول الثانوي

ستظهر لك النتيجة مع البيانات يمكنك الآن نسخها او كتابتها او طباعتها

تمنياتي بالنجاح والتفوق للجميع #ريم عبد الهادي من نجوم مصرية ^_^

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