 التخطي إلى المحتوى

“البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية – بالاسم ورقم الجلوس

كتب رانيا خليفه آخر تحديث
“البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية – بالاسم ورقم الجلوس
نتيجة الصف الثالث الاعدادي

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الغربية لمعرفة  نتائجهم قريباً، بعد ما تم اعتماد نتائج عدد من المحافظات الكبرى، وهناك ترقب من الطلاب وذويهم لظهور النتيجة الخاصة بمحافظة الغربية بين اللحظة والأخرى.

وعلى الصعيد الأخرى تتأهب مديرية التربية والتعليم بالغربية، لبدء اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 ونشرها عبر البوابة الالكترونية بمحافظة الغربية، للاستعلام من خلالها عن النتائج دون الحاجة إلى المدارس لاستخراجها.

نتيجة الشهادة الاعادية بمحافظة الغربية 2018 الترم الاول
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية 2018 للفصل الدراسي الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عبر نافذتها الإلكترونية لتيسر وتسهيل على الطلاب استخراج نتائجهم وكذلك الاستعلام عن كافة أخبار التعليم مباشراً،  كما تتيح الاستعلام واستخراج النتيجة من خلال رقم الجلوس أو اسم الهوية .

رابط بوابة  مديرية التربية والتعليم بالغربية 2019

وفي السياق ذاته قد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالغربية “الأستاذ الشناوي عايد”، عن بدء عملية رصد الدرجات فور الانتهاء من لمراجعة  التصحيح الأخيرة ، ثم يتم نقلها مباشرة إلى محافظ الغربية “اللواء أحمد صقر”، لاعتمادها ونشرها للطلاب من خلال بوابة مدرية التربية والتعلم  بالغربية، لذا يحرص موقعنا” نجـــوم مصرية” على مساعدة الطلاب بالغربية لسهولة استخراج نتائجهم من خلال خدمة  ترك تعليق يحمل الاسم أو رقم الجلوس للاستعلام عنها فور ظهورها.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

رانيا خليفه

خريجة حقوق واعمل محررة بالمواقع الإلكترونية وأفضل تغطية الأخبار الفنية

التعليقات

  15. اكتب تعليقك هنا… الإسم آلاء إبراهيم إسماعيل على جبر رقم الجلوس26055 محافظة الغربية مدرسة مدينة العمال الإعدادية بنات

    رد

    1. النتيجة
      الاسم: احمد رمضان محمد ربيعى
      رقم الجلوس: 66085
      اسم المدرسة: نجوع المعادي الاعداديه المشتركه
      الدرجات
         
      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 28
      جبر 14
      هندسة 13.5
      رياضيات 27.5
      دراسات اجتماعية 17.5
      علوم 19.5
      المجموع 126.5
      دين 15.5
      كمبيوتر 5

    2. النتيجة
      الاسم: محمد عبد الحكيم حسين محمد
      رقم الجلوس: 35628
      اسم المدرسة: الحرية بعزبة سليم
      الدرجات
         
      لغة عربية 91.9
      لغة انجليزية 32.6
      الرياضيات 58.8
      دراسات اجتماعية 34.4
      علوم 36.1
      دين 39.2
      مجموع 253.8

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.