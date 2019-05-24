يستعد طلاب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الغربية لمعرفة نتائجهم قريباً، بعد ما تم اعتماد نتائج عدد من المحافظات الكبرى، وهناك ترقب من الطلاب وذويهم لظهور النتيجة الخاصة بمحافظة الغربية بين اللحظة والأخرى.
وعلى الصعيد الأخرى تتأهب مديرية التربية والتعليم بالغربية، لبدء اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 ونشرها عبر البوابة الالكترونية بمحافظة الغربية، للاستعلام من خلالها عن النتائج دون الحاجة إلى المدارس لاستخراجها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عبر نافذتها الإلكترونية لتيسر وتسهيل على الطلاب استخراج نتائجهم وكذلك الاستعلام عن كافة أخبار التعليم مباشراً، كما تتيح الاستعلام واستخراج النتيجة من خلال رقم الجلوس أو اسم الهوية .
رابط بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية 2019
وفي السياق ذاته قد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالغربية “الأستاذ الشناوي عايد”، عن بدء عملية رصد الدرجات فور الانتهاء من لمراجعة التصحيح الأخيرة ، ثم يتم نقلها مباشرة إلى محافظ الغربية “اللواء أحمد صقر”، لاعتمادها ونشرها للطلاب من خلال بوابة مدرية التربية والتعلم بالغربية، لذا يحرص موقعنا” نجـــوم مصرية” على مساعدة الطلاب بالغربية لسهولة استخراج نتائجهم من خلال خدمة ترك تعليق يحمل الاسم أو رقم الجلوس للاستعلام عنها فور ظهورها.
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- "البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية"نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية - بالاسم ورقم الجلوس
التعليقات
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية
مركز زفتي رقم الجلوس 96295
1542طنطا
24391
, 24692
شريف سعيد عبد الغني للسيد أحمد
38644
36772 سمنود غربية
17569 محافظه الغربيه
برجاء النتجية رقم ٧٨٨٥
مني4960 محافظه الغربيه
31580
رقم الجلوس:57919
محافظة الغربية
yu
رقم الجلوس:57919
محافظة الغربية
نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الغربية
ربنا يوفاءك
العزب محمد العزب الشيمي محافظة الغربيه
41955
الاسم كريم علاء ابوالعنين محمد يوسف محافظة الغربيه
41961
اكتب تعليقك هنا… الإسم آلاء إبراهيم إسماعيل على جبر رقم الجلوس26055 محافظة الغربية مدرسة مدينة العمال الإعدادية بنات
اكتب تعليقك هنا… رقم الجلوس 26055
77001
نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية
الرجاء ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول محافظه القاهره رقم الجلوس 35664
الرجاء ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظه القاهره
النتيجه العداديه
ارجو معرفق النتيجة رق الجلوس 84535
84535
رقم الجلوس 84535 اريد معرفة النتيجة
منة احم
36769
مصطفي صلاح أبوالعلا سعيد رقم الجلوس٥١٤٧٨
40864
نرجوا تحديد إلى اي محافظة تنتمي لاستخراج النتيجة لك
رقم الجلوس 66085
اسمي أحمد رمضان محمد
محافظة اسيوط
مدرسه نجوع المعادى الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 66085
النتيجة
الاسم: احمد رمضان محمد ربيعى
رقم الجلوس: 66085
اسم المدرسة: نجوع المعادي الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 28
جبر 14
هندسة 13.5
رياضيات 27.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 19.5
المجموع 126.5
دين 15.5
كمبيوتر 5
إلا سم أحمد رمضان محمد
محافظة اسيوط
مدرسه نجوع المعادى الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 66085
057679
نتيجة الشهاده العداديه
شيماء ربيع محمود عايد سالم
احمد ناصر .اسيوط رقم جلوسى 060889
نتيجة رقم الجلوس 11843
اسيوط
#5
8448
83455
38157
35628 رقم الجلوس اسيوط
بالتوفيق اولا سيتم ارفاق النتيجة لك بالمقال ارجع مرة اخري
النتيجة
الاسم: محمد عبد الحكيم حسين محمد
رقم الجلوس: 35628
اسم المدرسة: الحرية بعزبة سليم
الدرجات
لغة عربية 91.9
لغة انجليزية 32.6
الرياضيات 58.8
دراسات اجتماعية 34.4
علوم 36.1
دين 39.2
مجموع 253.8