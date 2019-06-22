عاجل : الان نتيجه الصف الاول الثانوي برقم الجلوس

أصدرت وزاره التربية والتعليم قرارا عن بنك المعرفة المصري الذي يعرض النتيجة النهائية للامتحانات الإلكترونية بالكود السري الخاص بكل طالب وأيضا متابعه أخبار التعليم الإلكتروني بتطبيق النظام الجديد الخاص بالتابلت لكل طالب ومراجعه نظام العملية التعليمية بكل صف بكل مرونه وسهوله وتقديم جميع النصائح التي يحتاج إليها طلاب وتقدم لهم الاستفادة في أمرهم من وزاره التربية والتعليم مباشره

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس نظام التابلت

ونظرا لان الجميع يتساءلون عن نتيجة الصف الأول الثانوي ويتزايد البحث عنها للأغلبية بكثره ولكن تأخير النتيجة ليها أسباب كثيره ومشكلات عديده وقع فيها الطلاب

أثناء استخدام التابلت حدث وقوع للشبكه من كثره الضغط عليها ولإقبال الشديد

تعطيل الموقع والنظام بسبب وقوع الشبكة

الضغط لنفسي الذي تعرض له الطالب حين وقوع الشبكة وخروج التابلت من الصفحة الرئيسية للامتحان

الصبر علي جميع الطلاب لحين انتهائهم من الامتحان واجتيازه بشكل جيد

ثم يأتي الامتحان إلي التصحيح الإلكتروني ليقوم بدوره وإعطاء كل طالب حقه

المراجعة بشكل جيد وممتاز علي التصحيح الإلكتروني

وجاري الآن وضع النتيجة علي المنصة لبنك المعرفة المصري ولمعرفه الاستعلام عن ألنتيحه الدخول إلي المنصة لبنك المعرفة المصري وذلك يتم عن طريق وضع الرقم السري والكود الخاص بكل طالب وجاري الآن إعلان النتيجة والاستعلام عنها ويمكنكم أيضأ متابعه منصة التعليم الإلكتروني للتحقيق من الخبر

وزاره التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

قد أعلنت وزاره التربية والتعليم وأصدرت قرارا لها بان عمليه النجاح للامتحانات الإلكترونية تمت بشكل كبير واستجابه جميع الطلاب وفهمهم لطبيعة كل امتحان واجتيازه باستخدام النظام التعليمي الجديد وهو التابلت وقد تسعي وزاره التربية والتعليم بتصحيح كل المشكلات والأخطاء التي وقع فيها الطلاب بجميع المحافظات لجمهوريه مصر العربية وتصحيح خطا حدوث الضغط علي الشبكة حتي ينجح جميع الطلاب ولكن النتيجة الآن لنجاح الطلاب تكون بنسبه 95% وتسعي الوزارة لتحقيق العدالة وإعطاء كل طالب حقه والنتيجة التي يستحقها باجتياز الامتحان والالتحاق بالصف الجديد .

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