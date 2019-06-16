“عاجل الأن” نتيجة السانكيام الجزائرية 2019 83,33 % نسبة النجاح ورفعها على رابط الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات اليوم

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في الجزائر الشقيقة، يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا التقرير عن نتائج الشهادة الأبتدائية في الجزائر، والتي تم إعلانها اليوم وإعتمادها رسمياً بنسبة نجاح 83,33%،وهذة النسبة أفضل من نسبة النجاح في العام الماضي، وتزداد في الوقت الحالي عملية البحث على محركات البحث المختلفة من قبل الطلبة الجزائريين لإستخراج النتائج، عبر رابط الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات، ونحن نقدم لكم الخطوات البسيطة للإستعلام عن النتيجة.

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية عن إعتماد نتيجة الشهادة الأبتدائية السانكيام للعام الحالي2019، بنسبة نجاح 83,33 %، وأنه سيتم رفع النتيجة من خلال رابط موقع الديوان الوطني الجزائري، خلال الساعات القليلة القادمة ليتعرف عليها الطلبة ويستخرجو نتائجهم من خلاله.

طريقة إستخراج نتيجة الشهادة الأبتدائية 2019 السانكيام

يتم الأستعلام ومعرفة نتيجة السانكيام عن طريق رقم التسجيل والرقم السري كما هو موضح.

الدخول إلي الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. إدخال رقم التسجيل وهو الرقم المدون على الأستدعاء الخاص بالإمتحان لكل طالب وطالبة على حدا. إدخال الرقم السري الخاص بالطلبة والطالبات. سيتم توجيه سؤال لك قم بالإجابة عليه. ثم إضغط على زر عرض النتائج. ستظهر النتائج على الفور .

أنهت اليوم وزارة التعليم الجزائرية حالة الترقب والقلق التي إنتابت الطلبة والطالبات، المنتظرين لنتيجة الأمتحان الخاص بالشهادة الإبتدائية، وأعلنت النتيجة بنسبة نجاح 83,33%، وقالت أنه سيتم رفع النتيجة اليوم على موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات،ليتمكن الطلبة معرفة نتائجهم.

ونحن من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية نتمني النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

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