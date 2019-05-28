“ظهور نتيجة الإعدادية” بمحافظة القاهرة ألترم الثاني 2019 “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس

ظهرت “نتيجة الشهادة الإعدادية” بمحافظة القاهرة ألترم الثاني 2019، فقعد أعلن محافظ القاهرة أنه قام باعتماد “نتيجة الإعدادية” لجميع الطلاب، وصرح بأن نتيجة الإعدادية للترم الثاني تزيد نسبة نجاحها عن ألترم الأول، وقد ادلي محافظ القاهرة بأن النتيجة سيتم رفعها إلكترونياً علي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ويتم البحث برقم الجلوس الخاص بكل طالب، والاستعلام يتم بالبحث من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة، واليكم التفاصيل.

ألاستعلام عن “نتيجة الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس 2019 بمحافظة القاهرة

يتم ألاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول علي موقع بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات.

يتم اختيار المرحلة الإعدادية، وأدراج رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يتم الضغط علي عرض النتيجة لتظهر النتيجة بالدرجات تفصيلياً.

“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس محافظة القاهرة

غالباً ما تشهد “نتيجة الإعدادية” في كل عام أجواء يسودها التوتر والقلق من جانب جميع الطلاب وأولياء الأمور نظراً لأهمية المرحلة لتحديد مستقبل جميع الطلاب من الانتقال إلي مرحلة الثانوية، وكان قد تم أداء الامتحانات دون وجود أية شكوي من جانب الطلاب باستثناء مادة اللغة العربية التي اشتكي منها الطلاب في صعوبة قطعة النحو، وسنقوم بتقديم المساعدة لجميع الطلاب لمن يرغب في معرفه النتيجة حيث يقوم بترك رقم الجلوس في التعليقات وسنرد عليه بتفاصيل النتيجة.

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