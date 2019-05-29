ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في بني سويف 2019

بمجرد أن انتهى طلاب الشهادة الاعدادية من أداء الامتحانات، إلا وبدأت عمليات التصحيح والرصد، ليأتي بعد ذلك دور كنترول الشهادة الاعدادية ليقوم بوضع الأرقام بالتجميع والتنسيق والمرادعة لنتائج الطلاب بالأرقام السرية، على أن يتم تحويل تلك الأرقام إلى أرقام جلوس الطلاب لضمان السرية، كما واصل أعضاء الكنترول الليل بالنهار لإظهار نتيجة الشهادة الاعدادية في بني سويف 2019 بكل سرعة ودقة .

أعتماد محافظ بني سويف لنتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام 2019 بالمحافظة أمس الأربعاء الموافق 29 مايو 2019، بنسبة نجاح بلغت 72.88%، حيث تقدم لامتحان هذا العام 44 ألف و227 طالب وطالبة، حضر منهم 42 ألف و68 طالب وطالبة، نجح منهم 30660 طالب وطالبة، مهنئًا الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، وشاكرًا كل من قام بالاشتراك في إظهار النتيجة من العاملين في التربية والتعليم .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في بني سويف 2019

يتسنى للطلاب وأولياء أمورهم، أن يدخلوا على البوابة الإلكترونية للمحافظة للتعرف على نتائج طلاب الشهادة الاعدادية في بني سويف 2019، وذلك بإدخال رقم الجلوس، لإظهار نتيجة المواد والمجموع الكلي، والدرجة العظمى لكل مادة ومجموع الطالب النهائي، وعلى الطلاب الضغط على الرابط المباشر التالي لإظهار النتيجة :

نتيجة الشهادة الاعدادية في بني سويف 2019

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