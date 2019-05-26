ظهرت الان | نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ 2019

بعد أن انهى جميع الطلاب في الشهادة الاعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بدأت عملية التصحيح وتجميع الدرجات لكل المواد المقررة، ومن ثم بدأ بعدها كنترول الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ من عمليات الرصد والتجميع والمراجعة وذلك لإظهار نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ 2019 في أسرع وقت ممكن ودقة متناهية ليأخذ كل طالب حقه من الدرجات غير منقوص .

موعد إظهار نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ 2019

أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظة، وذلك اليوم الأحد الموافق 26 مايو 2019م، ليتسنى للطلاب وأولياء أمورهم التعرف عليها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ثم الحصول على الشهادة بها الدرجات مفصلة من المدرسة المنتسب إليها الطالب .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ 2019

يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظو وادخال رقم الجلوس، ليظهر لهم بعد ذلك درجات كل مادة ومجموع الدرجات والقيمة العظمى للمادة والمجموع الكلي، وذلك بالدخول على الرابط التالي :

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ 2019

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