ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية لنهاية العام الدراسى 2018_2019 بمحافظة الشرقية

الى كل طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بكافة قري ومدن محافظة الشرقية،حيث اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2018_2019 بنسبة نجاح (74.23%)،ولهذا فقد تم توفير رابط لمعرفة الشهادة الاعدادية لكل طلابنا فى محافظة الشرقية وكل قرى ومدن ومراكز المحافظة،من خلال الاسم او برقم الجلوس .

حيث ظهرت لجميع طلاب مركز ابو حماد،الذى يضم العديد من المدارس الاعدادية،حيث يعتبر مركز ابو حماد من المراكز الكبيرة فى الشرقية،والتى تضم مجموعة كبيرة من اكبر المدرسين والمدرسات، وكذلك الطلاب ولذلك تم توفير رابط النتيجة لكل الطلاب بالمركز من خلال الاسم او رقم الجلوس من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019.

وكذلك ظهرت النتيجة فى مركز اولاد صقر الذي يضم ايضاً العديد من المدارس الاعدادية بمحافظة الشرقية ويتميز بجودة التعليم وحرص المدرسين على اضافة الجديد للطلبة واليوم ظهرت النتيجة بالاسم او برقم الجلوس بمركز اولاد صقر من رابط النتيجة الذي سنوفره لكم من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019.

وتشمل النتيجة جميع مراكز محافظة الشرقية مثل مركز الابراهيمية وكذلك مركز الحسينية ومركز ديرب نجم ومركز فاقوس ومركز صان الحجر، اعزائى الطلبة والطالبات بكافة انحاء محافظة الشرقية يمكنكم الآن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال رابط النتيجة وذلك بالاسم او برقم الجلوس من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019. .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية ستجدونه هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019.

ملحوظة: اذا فى حالة عدم معرفة استخراج النتيجة ، قم بكتابة رقم الجلوس والاسم فى التعليقات وساوفرها لكم باذن الله تعالى .

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