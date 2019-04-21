طريقة التسجيل في نظام نور للروضة من حساب ولي الأمر بالسجل 1440| بالصور

ننشر طريقة التسجيل في نظام نور للروضة 1440 eduwave أو آلية التسجيل في رياض الأطفال من مستخدم ولي الأمر في نظام نور المركزي 1440، حيث من المقرر أن تبدأ عملية التسجيل في الروضة اليوم الأحد بتاريخ 16 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019م وفقاً للموعد الوارد بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية.

حيث أصدرت الوزارة تعميم تنظيم التسجيل في الروضات الحكومية والأهلية والعالمية للعام الدراسي الجديد 1441 بمشيئة الله تعالى الذي سيبدأ في تاريخ 2 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 1 سبتمبر 2019م، ويأتي ذلك من حرص الوزارة على ضرورة التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال في رياض الأطفال عبر نظام نور للروضة المركزي، ومن أجل تيسير القبول وانتظامهم بالروضات فقد قررت إدارة الاختبارات والقبول العامة فتح نظام نور 1440 المركزي لاستقبال طلبات التسجيل في نظام نور للروضة في الموعد التالي:

الأحد بتاريخ 16 شعبان 1440 الموافق 21 أبريل 2019م في تمام الساعة السابعة صباحاً.

طريقة التسجيل في نظام نور للروضة

تم الإعلان من قبل نظام نور للإدارة التربوية عن آلية التسجيل في نظام نور للروضة أو في مرحلة رياض الأطفال، حيث تتم عملية التسجيل عن طريق مستخدم (ولي الأمر، قائد الروضة)، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر خطوات تسجيل طفل جديد في الروضة من حساب نظام نور لولي الأمر من خلال التالي:

الدخول إلى موقع نور بالهوية المركزي باتباع الرابط الرسمي المرفق بالموضوع.

في حال كان مستخدماً جديداً في موقع نور الجديد فيتم الضغط على “رابط التسجيل لولي أمر جديد” الموجودة بالشاشة الرئيسية لنظام نور الإلكتروني.

إدخال سجل ولي الأمر، ثم اسم المستخدم المقترح، ثم الضغط على أيقونة التالي.

في حال كان ولي الأمر له حساباً مسبقاً على النظام المركزي، فيتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الدخول إلى صفحة التسجيل ” ومن ثم اختيار “تسجيل طالب جديد”.

إدخال رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب أو الطالبة، ثم اختيار صلة القرابة، ثم إدخال تاريخ الميلاد.

يتم تحديد صف الطفل بالضغط على المربع الصغير في أقصى اليمين بناءً على تاريخ الميلاد الذي تم إدخاله في الخطوة السابقة.

ستجد المستوى المناسب لتاريخ ميلاد طفلك حالة التسجيل له “متاح”، قم بالضغط على أيقونة التالي.

إدخال بيانات الطالب (الجنسية، جنسية الأم، رقم جواز السفر).

إدخال البيانات الشخصية للطالب/الطالبة.

اختيار المدرسة الأساسية حسب إدارة التعليم.

اختيار مدرسة الانتظار عند عدم توفر شواغر في المدرسة الأساسية.

الإقرار والتعهد، ثم الضغط على “تسجيل”.

تقييم مستوى الخدمة.

التسجيل في نظام نور رياض الأطفال لقائد المدرسة

يتيح نظام نور المركزي إمكانية تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال من قبل قائد الروضة، ويتم التسجيل وفقاً للخطوات التالية:

دخول نظام نور الجديد باتباع رابط دخول موقع نور المباشر المرفق.

اختيار “التسجيل”.

الضغط على “طلبات التسجيل”.

متابعة طلبات التسجيل من مستخدم قائد المدرسة.

تحديد حالة الطلب.

إدخال رقم الهوية.

اختيار الجنسية، الفئة، الصف.

ويتم التسجيل في نظام نور للروضة من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني

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