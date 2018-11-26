طالب معاق يترك دراسته بسبب قرار مديرية التربية والتعليم.. والوزارة تحقق في الأمر

أعلن المستشار “احمد صابر” المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور”محمد عمر”، قد اصدر قرار وتوجيهات مباشرة من جانب وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بالتحقيق على وجه السرعة في واقعة ترك طالب معاق السنة الدراسية الخاصة به وترك التعليم بسبب عدم قدرته في سداد المصروفات، وان الطالب يعيش في محافظة قنا.

حيث قد قام نائب وزير التربية والتعليم بتكليف مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا والتابع لها الطالب المعاق، بسداد الرسوم الدراسية للطالب، وهو ما تم بالفعل تحقيقه وجاري التنسيق مع الشؤون الاجتماعية في ان تقوم بشراء دراجة أوتوماتك له وتتوافق مع حالته الصحية وفق الشهادة الصحية الخاصة بالطالب.

فقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة لطالب يعاني من إعاقة في الحركة، ومتواجد في منطقة أبو تشت التعليمية بمحافظة قنا، حيث تم نشر بان الطالب ترك دراسته بسبب عدم قدرته في دفع المصروفات الدراسية ورفض الإدارة التعليمية من أن يحصل معافاة من دفع المصروفات المدرسية، وانه يحتاج إلى دراجة أوتوماتك حتى يستطيع التحرك والذهاب إلى المدرسة.

والجدير بالذكر بان وزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي قامت بإصدار قرار بسداد المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية في مكاتب البريد التابعة لها المدرسة، من خلال توجه ولي الأمر إلى مكتب البريد وسداد المصروفات أبتداء من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.