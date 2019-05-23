ننتظر قربيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 برقم الجلوس على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية وموقع مديرية التربية والتعليم نتائج الشهادات، حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام الآن عن نتيجة اعدادية الإسكندرية 2019 بدون عناء برقم الجلوس، عبر بوابة خدمة نتائج الشهادات أو خدمة تسجيل أرقام الجلوس والحصول على النتيجة عبر البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة.

يعتمد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة، وكانت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول قد بلغت 78.8%، وأن الإعلان عن نسب النجاح وحضور الطلاب المتقدمين لامتحانات الترم الثاني، سيكون من خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النتيجة حين اعتمادها، في جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة ومنها إدارة المنتزة وشرق وإدارة الجمرك وإدارات غرب وشرق ووسط التعليمية والعامرية وبرج العرب والعجمي، وجميع الإدارات، حيث يستطيع الطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 .

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019

البيان الذي سيصدر على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية ويشمل نسب النجاح العامة التي ستتحقق في نتيجة الفصل الدراسي الثاني من نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2019 ، سنرفق لكم تفاصيله، بجانب الروابط الجديدة للحصول على النتائج برقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 الاسكندرية

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال الروابط التي نشرتها البوابة الإلكترونية للمحافظة:

موقع البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية الاعدادية

الاستعلام بدون أي معوقات الآن من 3 روابط ستعلنها البوابة ألإلكترونية كعادتها في تسهيل طريقة حصول الطلاب على نتائجهم برقم الجلوس، ويمكن تسجيل بيانات الطالب على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية لإرسال النتيجة مباشرة للطالب حال ظهورها.

تحديث: توقف موقع البوابة الإلكترونية لمحافظو الإسكندرية عن العمل منذ قليل، وقد يكون ذلك بسبب تهيئة الموقع لنتيجة الفصل الدراسي الثاني ، تاعبونا.

← إقرأ أيضاً: