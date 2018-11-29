سلبيات دراسة باوكرانيا موضوع مهم لمن يريد دراسة باوكرانيا

السلام عليكم في موضوع مهم يهم الاشخاص الذين يريدون الدراسة باوكرانيا موضوع مهم جدا وهو دراسة في اوكرانيا وقد اصبحت الوجهة الاولى للعرب لدراسة الطب والهندسة..

إلا أن الحقيقة شيء اخر بعد ذهاب طالب الاوكرانيا يصدم بالمشاكل التي سيجدها ومؤسف جدا ان الجميع يعجيك اجابيات ولا احد يذكر سلبيات وكعادتنا سنعطيكم سلبيات دراسة باوكرانيا بالمجتمع العربي اني اضحك معك فقط ؛ دعونا نذكر لكم سلبيات دراسة باوكرانيا وهي كتالي :

السكن الجامعي :

عندما تتواصل مع شخص الذي سيرسل لك دعوة دراسية يقول لك ان مصاريف بها سكن جامعي نعم لم يكذب عليك ولكن ليس كما يضن البعض السكن الجامعي باوكرانيا عبارة عن مزبلة مراحيض سيئة وجود جردان واهم شيء كثرو سرقات مما سيجعل طالب يذهب للبحث عن سكن للكراء مما يزيد نفقات ونصيحة قبل ان تأتي الاوكرانيا كن متأكد ان سكن الجامعي هو كارثة ولايصلح لسكن .

النصب والاحتيال على طلبة باوكرانيا :

امر مؤسف عندما يراسلني شخص انه تم نصب عليه من طرف عربي يجعلني ازداد كرها للعرب نصيحتي لك ابتعد عن عرب ولاتعطي احدا مال او اي شيء عن حياتك ولو كان صديقك يدرس معك وحذاري لبعض الاغبياء عندما يرسل الاباء المال لك لاتقلها الأحد… واهم شيء عندما ستصل لكييف ففي المطار يوجد نصابين عرب لا تتحدث معهم ولو كنت بحاجة للمساعدة.

اختيار الشركة استقطاب طلاب الخاطئة :

امر مؤسف عندما تسمع شخص تم نصب عليه من طرف شركة دراسة التي تتكفل بدعوة دراسية وتتكلف بدفع اقساط الجامعة ننصحك بهذه النصائح التالية الاختيار شركة مناسبة :

1__ الشركة ليس بشيء الكبير يا صديقي كما تضن ولو قال لك انه له شركة لا تتثق به .

2—– اختر شركة ذو صمعة الجيدة ابحث عليها فستجدها

3— ابتعد عن شركات التي تقول اثمنة رخيصة لدراسة وبعدما تأتي الاوكرانيا تجد ثمنا اخر

4- الشيء الذي لا يعرفه البعض هو صادم ان شخص الذي سيجلبك ستكون له جميع وثائقك وقد يستفزك بطلب المال او لن يعطيك اوراقك

5— ابحث عن من هو مدير شركة وابحث عنه في جوجل والفايسبوك لا تكن كالاحمق يعطيك كلام كالعسل وفي النهاية الصدمة

الوحدة باوكرانيا ستدمرك :

>اوكرانيا بها نساء جميلات وحياة جميلة والحياة رخيصة >

اتضحك عن نفسك كلام يقال وصدقناه الحقيقة شيء اخر ستأتي مرحلة وتتمنى ان ترجع لبلدك نعم انها حقيقة وحتى اذا كان لك اصدقاء عرب ستكشف انهم نصابين وكذابين وطماعين اعتذر عن هذا كلام انها الحقيقة ننصحك ان تذهب كل جمعة للمسجد فمساجد تتواجد بجميع مدن باوكرانيا وتتكلم مع الاخوة متواجدين به وان تحضر الانشطة التي يتم تنضيمها بالمسجد اشترك بنادي للسباحة او دفاع عن نفس .سافر فالوقت سيمر بسرعة اوكرانيا دولة جميلة سافر وأضحك والا ستأتيك حالة اكتئاب

الدراسة سهلة بأوكرانيا :

هههههخه جملة كلما سمعتها استغرب له ويقولون لك ان ديبلومات تباع بالله عليك اين تباع ؟؟؟ جملة كاذبة ودراسة طب خصوصا صعبة ومن جد وجد لا تضحك علىنفسك بهذه الجملة الدراسة باوكرانيا بها صرامة واذا قمت بغياب حصة عليك ان تقوم بتعويضها او ان تدفع غرامة ولاتنسى فالكروك (امتحان السنة الثالتة ولاخيرة ) ينتضرك .

المعيشة رخيصة باوكرانيا :

هل لديك عقل لتقول هذا الكلام لا أضن المعيشة اصبحة مرتفعة وسعر الميترو اصبح غالي لاشيء رخيص الخضر اسعارها خيالية وواقل شيء اللمعيشة بدون كراء سكن في اوكرانيا هو 200$ ولا أحد يكذب عليك .

خلاصة سلبيات اوكرانيا :

قبل ان تأتي الاوكراني فليكن لديك هدف هو انك ستدرس وسترطع لبلدك بديبلوم معترف به في العديد من الدول رغم ضروف ومصائب ومشاكل فستنجح ونجاح يبدأ بصلاة اوكرانيا دولة مليئة بالمساجد وهي تنضرك ولاتخف فالله معم وبتوفيق.