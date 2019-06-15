سحب كشف نقاط نتائج السانكيام 2019 الجزائر برقم التسجيل عبر موقع cinq.onec.dz نتائج التعليم الابتدائي جميع ىالولايات

يترقب جميع التلاميذ وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج السانكيام 2019 بالجزائر وذلك بعد أن انتهى جميع التلاميذ من فترة أداء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي بجميع ولايات الجزائر منذ أيام، فيما أوضحت مصادر موثوقة أن اللجان ومراكز التصحيح قد انتهت فعلياً من إجراء عمليات التدقيق والمراجعة النهائية لرصد كشف نقاط السانكيام لجميع التلاميذ بالولايات المختلفة بالجزائر، ومن هذا المنطلق يتوجب علينا عبر نجوم مصرية أن نرفق لكم رابط استظهار نتائج السانكيام 2019.

وفي تصريحات رسمية أوضح وزير التربية الوطنية عباس بلعابد أن يوم الأحد الموافق 16 جوان الجاري هو موعد الإعلان رسمياً عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي لجميع الولايات بالجزائر على أن يتم نشر نتائج السانكيام 2019 عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات حيث سيكون الاستعلام عن النتيجة برقم التسجيل.

نتائج السانكيام 2019 الجزائر برقم التسجيل

سيتمكن الجميع من الحصول على نتائج السانكيام 2019 ولاية أم البواقي، البويرة، البليدة، تيزي، تيارت، الجزائر، جيجل، سعيدة، نتائج التعليم الابتدائي 2019 سطيف، سكيكدة، ولاية الشلف، الأغواط، تبسة، بسكرة، تلمسان، البيض، معسكر، سيدي بلعباس، قالمة، عنابة، مستغانم، القسنطينة، نتائج السانكيام 2019 برقم التسجيل ولاية وهران، ورقلة، الوادي، الطارف، سوق أهراس، ميلة، النعامة، عين الدفلي، غليزان، غرداية.

وسيكون التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم الابتدائي هم من يحصلون على نقاط 10/10 أما التلاميذ الحاصلين على نقاط أقل من ذلك سيكون لهم الحق في التسجيل في عملية الإنقاذ المعروفة، وهذه تعد في الدول الأخرى مثل امتحانات الدور الثاني للطلاب الحاصلين على درجات أقل.

موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019

يمكنكم سحب كشف نقاط نتائج السانكيام 2019 برقم التسجيل عبر الرابط التالي: موقع سانكيام وزارة التربية الوطنية، أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح المستمر لجميع التلاميذ.

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