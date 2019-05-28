يمر العديد من طلاب الشهادة الاعدادية بحالة من الترقب والتوتر بجميع محافظات مصر، من أجل معرفة مصير المرحلة القادمة حيث انها من اهم المراحل التى ينتقل من خلالها الطالب الى المرحلة الثانوية “الثانوي العام – الثانوي الفني” وذلك على حسب مجموع الطالب، ولذلك سنتابع معكم موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، ومن المنتظر ان تظهر نتائج الامتحانات خلال هذا الاسبوع الجارى حين الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من المحافظ سيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، سنوفر لكم روابط التعرف على نتائج الصف الثالث الاعدادى 2019 نهاية العام بكل محافظة.

اعتمد منذ ساعات محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، وقد جاء ترتيب إدارات القاهرة التعليمية كالاتى ” إدارة وسط القاهرة التعليمية علي قمة المنطقة، بأعلي نسبة نجاح، وتليها إدارة غرب القاهرة التعليمية، وتليها إدارة شبرا التعليمية” وقد بلغ عدد الطلاب اللذين حصلوا علي الدرجات النهائية 99 طالب وطالبة على مستوى محافظة القاهرة .

روابط الاستعلام على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الاسماعلية

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة شمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة شمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة اسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة القليوبية

يمكنكم معرفة نتائج الشهادة الاعدادية لمحافظة القاهرة الان من الرابط اعلاه.

أوائل الشهادة الاعدادية 2019 إدارات القاهرة التعليمية

فى حال مواجهة اى صعوبات اثناء الاستعلام على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 يسعدنا مساعدتكم ويمكنكم ترك تعليق اسفل المقال وسنتواصل بالرد فورا.

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