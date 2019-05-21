“روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية والشرقية و البحيرة وبنى سويف و الدقهلية “الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم

نتابع معكم نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول 2019، فى محافظة الشرقية التى من المنتظر اعلان النتيجة بها أوائل الأسبوع المقبل، و فى محافظة البحيرة يت لآن التصحيح و بعدها المراجعة على أوراق الاجابات، و رصد الدرجات النهائية، كما من المتوقع أيضا أن تظهر النتيجة فى خلا أيام قليلة فى محافظة الدقهلية وبنى سويف، كانت امتحانات الصف الثالث الاعدادى قد قد انتهت فى محافظات القاهرة والجيزة و الاسكندرية و مرسى مطروح و كفر الشيخ و جنوب سيناء، و جميع محافظات مصر الاسبوع الماضى.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول

يستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادى الاستعلام عن النتيجة من خلال روابط البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول

جميع طلاب الثالث الاعدادى محافظة البحيرة ،ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول

قريبا سيتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى فى جميع ادارات محافظة الدقهلية و ذلك عبر هذا الرابط الذى سيتم تفعيله قريبا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف الترم الأول

قريبا جدا سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الأول، عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف باستخدام رقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية و القليوبية و الفيوم والغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان سيتم نشرها على بوابة اسوان برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الاسماعيلية، الاطلاع عليها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس يمكن الاستعلام عنها من خلال بوابة السويس التعليمية

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية الترم الثانى

نتيجة الشهادة الاعدادية ل محافظة القليوبية و يمكن معرفتها عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية.

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي آخر العام فى يوم الخميس 16 مايو 2019، و حاليا يتم التصحيح الشامل و المراجعة فى كنترول كل محافظة، و سيتم تحقيق العدالة فى مراجعة اوراق كل الطلاب و من المنتظر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادى فى المحافظات تباعاً، و سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية فى كل محافظة من المحافظ، و بعدها يتم رفعها على النت لكل الطلاب.

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