“روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة و دمياط و المنيا و الغربية “الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الان على بوابة التعليم الأساسى، تم اعتمادها صباح اليوم، من خلال السيد المحافظ، و وقد صرح محافظ القاهرة بأن نسبة النجاح وصلت ل 76.6%، و فى انتظار ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى فى جميع محافظات مصر، و سنتابع معكم نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة دمياط، فور الانتهاء من تجميع الدرجات و اعتماد النتيجة، و نتيجة اعدادية المنيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

الآن يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادى الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول، و ذلك على بوابة التعليم الأساسى من خلال هذا الرابط ، و يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس.

تم أمس الاثنين 27 مايو 2019، اعتماد نتيجة اعدادية القاهرة حيث اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كما أعلن أوائل الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى، و أعلن أسمائهم، و تحدث عن نسبة النجاح و أكد أنه قد بلغت 82%، و و تحدث أيضا مدير التربية و التعليم بمحافظة القاهرة عن أعداد الطلاب الذين قد تقدم لأداء الامتحان هذا العام حيث بلغوا 153126 طالبا وطالبة و عدد الناجحين من الطلاب 149932 طالب و طالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الأول محافظة دمياط، فى خلال الأيام القليلة القادمة سوف تظهر، و بعد اعتمادها من محافظ دمياط سيتم اعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط و سيتم تفعيله فى وقت ظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة المنيا، لم يتم الاعلان عنها حتى الآن، و سيتم رفعها على مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن طريق رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول لمحافظة الغربية، على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية من هذا الرابط و فور ظهور النتيجة سيتم تفعيل الرابط.

احصل على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة المنوفية و الدقهلية و الشرقية الشهادة الاعدادية من خلال هذا الرابط برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج و أسوان و قنا و أسيوط و الأقصر

فى انتظار اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية فى كثير من محافظات مصر التى لم تظهر بها النتيجة

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