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موقع مديريه بني سويف التعليمية- ننشر روابط مباشرة لنتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 برقم الجلوس

كتب هبه سالم آخر تحديث
موقع مديريه بني سويف التعليمية- ننشر روابط مباشرة لنتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف

موقع مديريه بني سويف التعليمية يعد من أهم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019، ولهذا فهو محط اهتمام من جانب جميع طلاب الشهادة الإعدادية، من أجل معرفة نتيجة إعدادية بني سويف 2019، وبلغت نسبة النجاح 65.8% في الترم الثاني، حيث خاض ما يقارب من 60 ألف طالب امتحانات نتيجة الإعدادية في بني سويف الترم الثاني.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019

حيث يرصد موقع نجوم مصرية، خلال هذا التقرير روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019، برقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي من المقرر أن يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف.

ولكن يشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019، سيتم رفعها في المواقع سالفة الذكر بعد أن يتم اعتمادها من جانب محافظ بني سويف خلال الفترة المقبلة، حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية بني سويف الترم الأول.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

  • لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 قبل الجميع، قم بتسجيل بياناتك من الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتيجتك فو اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

حيث يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019، من أجل الاستمتاع بالعطلة الصيفية وجني ثمار تعب عام كامل، من المذاكرة وسهر الليالي والدروس، ولهذا ترقبونا لمعرفة موعد نتيجة إعدادية بني سويف.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجموع الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه بني سويف 2019 هو الذي على أساسه يتم تحديد إذا كان سيلتحق الطالب بالثانوية العامة أم بالثانوية الفنية، ويشار إلى أنه زاد حرص ووعي الطلاب وأولياء الأمور في السنوات الماضية على مجموع أبنائهم في نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف، من أجل دخول الثانوية العامه ومن ثم الجامعة .

البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف

ولهذا نتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي أنباء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظه بني سويف عبر موقع مديريه بني سويف التعليمية من خلال رقم الجلوس، لجميع الإدارات التعليمية (الفشن وببا وبني سويف وسمسطا وأهناسيا وناصر والوسطى)، من خلال الخطوات التالية :

  • الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف (www.benisuef.gov.eg)
  • واختيار نتائج الطلاب
  • وإدخال رقم الجلوس
  • والضغط على عرض النتائج

تابع موعد نتيجة إعدادية بني سويف

  • انتهت امتحانات نتيجة إعدادية بني سويف 2019 الترم الثاني.
  • من المقرر أن تنطلق أعمال تصحيح الترم الثاتي للشهادة الإعدادية بني سويف خلال اليوم بجميع المدارس.
  • من المتوقع أنه يتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف قبل عيد الفطر.
  • بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان 43252 طالباً وطالبة
  • وبلغ عدد الطلاب الذين نجحوا 27357 طالبا وطالبة
  • لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف ( من هنا)

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. المدرسةافوة ع م
      رقم الجلوس1727
      اسم الطالباحمد محمد عبدالحكيم طلبه
      عربى27.5
      انجليزى26.5
      دراسات16.5
      جبر13
      هندسة9.5
      علوم18
      حاسب7.5
      دين10
      فنية8.5

    1. المدرسةالشهيد معاذ سيد ع م بسنور
      رقم الجلوس20725
      اسم الطالبرانيا عطا كمال محمد
      عربى25.5
      انجليزى15
      دراسات10.5
      جبر4.5
      هندسة1.5
      علوم11.5
      حاسب5
      دين15
      فنية6.5

    1. المدرسةالشهيد مصطفي سلامه ع بنات
      رقم الجلوس604
      اسم الطالبمريم عبده سيد عبده
      عربى38
      انجليزى30
      دراسات16
      جبر15
      هندسة14
      علوم15
      حاسب8.5
      دين14
      فنية9

    1. المدرسةالشهيد عامر رمضان محمد بنين بباروط
      رقم الجلوس19488
      اسم الطالبعبدالرحمن احمد ياسين عبدالتواب
      عربى21.5
      انجليزى17
      دراسات16.5
      جبر9
      هندسة6
      علوم12.5
      حاسب2
      دين11.5
      فنية7

    1. المدرسةالشهيد محمد صابر جمعه ع بنات
      رقم الجلوس4236
      اسم الطالبرحمه عادل فوزى ابوسريع
      عربى38.5
      انجليزى30
      دراسات20
      جبر15
      هندسة14.75
      علوم19.5
      حاسب8
      دين20
      فنية7.5

    1. المدرسةاهناسيا ع م
      رقم الجلوس23119
      اسم الطالبمحمد حسين شكرى على
      عربى22
      انجليزى19.5
      دراسات17.5
      جبر9.5
      هندسة14
      علوم17
      حاسب7
      دين12
      فنية8

    1. المدرسةبلفيا ع بنين
      رقم الجلوس15948
      اسم الطالبعاصم محمد جابر ابراهيم
      عربى37
      انجليزى30
      دراسات20
      جبر15
      هندسة15
      علوم20
      حاسب5
      دين14
      فنية5.5

    1. المدرسةالشهيد محمد مرزوق محمد بنات
      رقم الجلوس13173
      اسم الطالبتقوى حاتم محمد النادى قرنى
      عربى39
      انجليزى30
      دراسات20
      جبر15
      هندسة15
      علوم20
      حاسب8.5
      دين20
      فنية8.5

    1. المدرسةالشهيد مؤمن عياد ع م
      رقم الجلوس17567
      اسم الطالبمحمد عاطف عبدالعظيم محمود
      عربى36.5
      انجليزى29.5
      دراسات18.5
      جبر13.5
      هندسة15
      علوم15
      حاسب2.5
      دين17.5
      فنية9

    1. المدرسةبنى عدي ع بنات
      رقم الجلوس9414
      اسم الطالباسراء حسن عيد حسن
      عربى32.5
      انجليزى23
      دراسات18.5
      جبر13.5
      هندسة13.5
      علوم15.5
      حاسب5
      دين12.5
      فنية7

    1. المدرسةالرياض ع بنين
      رقم الجلوس9075
      اسم الطالباحمد ربيع محمد سالم
      عربى34.5
      انجليزى27.5
      دراسات19
      جبر14
      هندسة14
      علوم18
      حاسب2.5
      دين15.5
      فنية8

    1. المدرسةالسلام ع بنات
      رقم الجلوس14041
      اسم الطالببسمه محمد سيد كامل
      عربى21
      انجليزى9.5
      دراسات5.5
      جبر7.5
      هندسة7.5
      علوم10
      حاسب5
      دين10.5
      فنية8

    1. المدرسةبياض العرب ع م
      رقم الجلوس20321
      اسم الطالبجانا خليفه عزيز حكيم
      عربى27
      انجليزى27
      دراسات19.5
      جبر14.5
      هندسة14.75
      علوم19
      حاسب5.5
      دين19
      فنية5

    1. المدرسةبلفيا ع بنات
      رقم الجلوس16135
      اسم الطالبايمان نور رمضان حسن
      عربى33
      انجليزى20.5
      دراسات20
      جبر13.5
      هندسة14
      علوم19.5
      حاسب5
      دين16
      فنية6.5

    1. المدرسةالشهيد اسامه علي عيد بالحلابية
      رقم الجلوس19051
      اسم الطالبمروه طاهر محمد طه
      عربى38.5
      انجليزى29.5
      دراسات19.5
      جبر15
      هندسة15
      علوم19.5
      حاسب5.5
      دين15
      فنية8

    1. المدرسةعلي حموده ع م
      رقم الجلوس8256
      اسم الطالبمنار ابراهيم خضر احمد
      عربى8
      انجليزى4.5
      دراسات2
      جبر4
      هندسة7.5
      علوم4.5
      حاسب1
      دين6.5
      فنية6.5

    1. المدرسةالاشراف ع م
      رقم الجلوس2631
      اسم الطالبرضوى نجدى احمد عبدالوهاب
      عربى39.25
      انجليزى29.5
      دراسات20
      جبر15
      هندسة15
      علوم20
      حاسب5.5
      دين18.5
      فنية8.5

    1. المدرسةالرياضية ع بنين
      رقم الجلوس21366
      اسم الطالبمحمد احمد زكى محمد
      عربى32.5
      انجليزى15
      دراسات18
      جبر13.5
      هندسة12.5
      علوم12.5
      حاسب6
      دين17
      فنية6

    1. المدرسةمحجوبة ع م
      رقم الجلوس16777
      اسم الطالبعبدالله عبدالستار سليمان جبالى
      عربى27
      انجليزى20.5
      دراسات3.5
      جبر7.5
      هندسة1.5
      علوم17.5
      حاسب6.5
      دين15.5
      فنية7.5

    1. المدرسةباها ع بنين
      رقم الجلوس15387
      اسم الطالبمحمد عرافان شعبان عبدالباقى
      عربى38
      انجليزى28
      دراسات20
      جبر13.5
      هندسة14
      علوم19.5
      حاسب2
      دين18.5
      فنية7

    1. الإدارة بنى سويف
      المدرسة الشهيد مينا عزت
      رقم الجلوس 13712
      اسم الطالب زياد محمد كمال على
      عربى 62.5
      انجليزى 42
      دراسات 33.5
      الرياضيات 41.5
      علوم 33
      المجموع الكلى 212.5
      دين 38
      فنية 16.5
      حاسب 1

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