موقع مديريه بني سويف التعليمية- ننشر روابط مباشرة لنتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 برقم الجلوس

موقع مديريه بني سويف التعليمية يعد من أهم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019، ولهذا فهو محط اهتمام من جانب جميع طلاب الشهادة الإعدادية، من أجل معرفة نتيجة إعدادية بني سويف 2019، وبلغت نسبة النجاح 65.8% في الترم الثاني، حيث خاض ما يقارب من 60 ألف طالب امتحانات نتيجة الإعدادية في بني سويف الترم الثاني.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019
حيث يرصد موقع نجوم مصرية، خلال هذا التقرير روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019، برقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي من المقرر أن يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف.
ولكن يشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019، سيتم رفعها في المواقع سالفة الذكر بعد أن يتم اعتمادها من جانب محافظ بني سويف خلال الفترة المقبلة، حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية بني سويف الترم الأول.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 قبل الجميع، قم بتسجيل بياناتك من الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتيجتك فو اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
حيث يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019، من أجل الاستمتاع بالعطلة الصيفية وجني ثمار تعب عام كامل، من المذاكرة وسهر الليالي والدروس، ولهذا ترقبونا لمعرفة موعد نتيجة إعدادية بني سويف.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجموع الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه بني سويف 2019 هو الذي على أساسه يتم تحديد إذا كان سيلتحق الطالب بالثانوية العامة أم بالثانوية الفنية، ويشار إلى أنه زاد حرص ووعي الطلاب وأولياء الأمور في السنوات الماضية على مجموع أبنائهم في نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف، من أجل دخول الثانوية العامه ومن ثم الجامعة .
البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف
ولهذا نتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي أنباء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظه بني سويف عبر موقع مديريه بني سويف التعليمية من خلال رقم الجلوس، لجميع الإدارات التعليمية (الفشن وببا وبني سويف وسمسطا وأهناسيا وناصر والوسطى)، من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف (www.benisuef.gov.eg)
- واختيار نتائج الطلاب
- وإدخال رقم الجلوس
- والضغط على عرض النتائج
تابع موعد نتيجة إعدادية بني سويف
- انتهت امتحانات نتيجة إعدادية بني سويف 2019 الترم الثاني.
- من المقرر أن تنطلق أعمال تصحيح الترم الثاتي للشهادة الإعدادية بني سويف خلال اليوم بجميع المدارس.
- من المتوقع أنه يتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف قبل عيد الفطر.
- بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان 43252 طالباً وطالبة
- وبلغ عدد الطلاب الذين نجحوا 27357 طالبا وطالبة
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف ( من هنا)
التعليقات
احمد سيد رزق رقم الجلوس 31128
264 رنا رمضان فهمي عبد الوهاب الصف الاول الاعدادي بني سويف شرق النيل الشهيد محمد مبروك
امل هلال وهبه اداره الفشن رقم الجلوس 336
الاسم /عبدالرحمن طارق محروس
مدرسه اهناسيا المشتركه الاعداديه
الصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس 375
محمد عبدالله محمد حسن رقم الجلوس ٤٧٢٠٣ الصف الثالث الاعدادي
٤٧٢٠٣ محمد عبدالله محمد حسن
احمد محمد عبد الحكيم طلبة رقم الجلوس 1727
المدرسةافوة ع م
رقم الجلوس1727
اسم الطالباحمد محمد عبدالحكيم طلبه
عربى27.5
انجليزى26.5
دراسات16.5
جبر13
هندسة9.5
علوم18
حاسب7.5
دين10
فنية8.5
رأّنِيِّأّ عٌطّأّ ګمَأّلَ رقِمَ أّلَجِلَوَِّس20725بِنِيِّ َّسوِيِّفِّ
المدرسةالشهيد معاذ سيد ع م بسنور
رقم الجلوس20725
اسم الطالبرانيا عطا كمال محمد
عربى25.5
انجليزى15
دراسات10.5
جبر4.5
هندسة1.5
علوم11.5
حاسب5
دين15
فنية6.5
أّلَأَّّسمَ رأّنِيِّأّ عٌطّأّګمَأّلَ رقِمَ أّلَجِلَوَِّس 20725
رقم الجلوس 64241
الف مبروك
ايه سعيد ربيع
محمد كساب سيد مدرسه الاعداديه محافظه بني سويف مركز إهناسيا المدينه رقم الجلوس 26336
الاسم:عبدالله ايمن حسن
رقم الجلوس:35086
السنة الدراسية: 2018-2019الصف الدراسي الاول
رقم الجلوس 604 من بني سويف الواسطي مدرسه الشهيد
المدرسةالشهيد مصطفي سلامه ع بنات
رقم الجلوس604
اسم الطالبمريم عبده سيد عبده
عربى38
انجليزى30
دراسات16
جبر15
هندسة14
علوم15
حاسب8.5
دين14
فنية9
25551 اسراء محافظة بني سويف مركز اهناسيا
19488عبد الرحمن أحمد بني سويف
المدرسةالشهيد عامر رمضان محمد بنين بباروط
رقم الجلوس19488
اسم الطالبعبدالرحمن احمد ياسين عبدالتواب
عربى21.5
انجليزى17
دراسات16.5
جبر9
هندسة6
علوم12.5
حاسب2
دين11.5
فنية7
النتيجة هتظر انتا
4236
محافظة بني سويف
المدرسةالشهيد محمد صابر جمعه ع بنات
رقم الجلوس4236
اسم الطالبرحمه عادل فوزى ابوسريع
عربى38.5
انجليزى30
دراسات20
جبر15
هندسة14.75
علوم19.5
حاسب8
دين20
فنية7.5
اسمي محمد حسين شكري من بني سويف رقم جلوسي ٢٣١١٩ ارجو الرد
المدرسةاهناسيا ع م
رقم الجلوس23119
اسم الطالبمحمد حسين شكرى على
عربى22
انجليزى19.5
دراسات17.5
جبر9.5
هندسة14
علوم17
حاسب7
دين12
فنية8
عاصم محمد جابر ابراهيم
15948
المدرسةبلفيا ع بنين
رقم الجلوس15948
اسم الطالبعاصم محمد جابر ابراهيم
عربى37
انجليزى30
دراسات20
جبر15
هندسة15
علوم20
حاسب5
دين14
فنية5.5
46926إدارة بني سويف
13173تقوي حاتم
المدرسةالشهيد محمد مرزوق محمد بنات
رقم الجلوس13173
اسم الطالبتقوى حاتم محمد النادى قرنى
عربى39
انجليزى30
دراسات20
جبر15
هندسة15
علوم20
حاسب8.5
دين20
فنية8.5
محمدعاطف عبدالعظيم محمود اسماعيل رقم الحلوس 17567
المدرسةالشهيد مؤمن عياد ع م
رقم الجلوس17567
اسم الطالبمحمد عاطف عبدالعظيم محمود
عربى36.5
انجليزى29.5
دراسات18.5
جبر13.5
هندسة15
علوم15
حاسب2.5
دين17.5
فنية9
9414
المدرسةبنى عدي ع بنات
رقم الجلوس9414
اسم الطالباسراء حسن عيد حسن
عربى32.5
انجليزى23
دراسات18.5
جبر13.5
هندسة13.5
علوم15.5
حاسب5
دين12.5
فنية7
ايات زيان سعد احمد ٤٣٨٨٩
احمد ربيع محمد
٩٠٧٥
المدرسةالرياض ع بنين
رقم الجلوس9075
اسم الطالباحمد ربيع محمد سالم
عربى34.5
انجليزى27.5
دراسات19
جبر14
هندسة14
علوم18
حاسب2.5
دين15.5
فنية8
بسمة محمد سيد كامل محمد رقم الجلوس 14041
المدرسةالسلام ع بنات
رقم الجلوس14041
اسم الطالببسمه محمد سيد كامل
عربى21
انجليزى9.5
دراسات5.5
جبر7.5
هندسة7.5
علوم10
حاسب5
دين10.5
فنية8
فهد مومن رقم الجلوس ٢٠٦٠١
فهد مومن فتحي ،،،،،،رقم الجلوس ٢٠٦٠١
مدرسه الشهيد محمد عبد العليم عطا
رقم الجلوس 20321
المدرسةبياض العرب ع م
رقم الجلوس20321
اسم الطالبجانا خليفه عزيز حكيم
عربى27
انجليزى27
دراسات19.5
جبر14.5
هندسة14.75
علوم19
حاسب5.5
دين19
فنية5
رقم الجلوس 44503
نورهان محمد راضي – ادارة بنى سويف- رقم الجلوس ١٧٦٥٠
ابانوب مندى كامل امين
رقم الجلوس45947
بسنت احمد
16135
المدرسةبلفيا ع بنات
رقم الجلوس16135
اسم الطالبايمان نور رمضان حسن
عربى33
انجليزى20.5
دراسات20
جبر13.5
هندسة14
علوم19.5
حاسب5
دين16
فنية6.5
عمرو رمضان شاكر ٣٤١
عيز اعرف نتيجتي رقم الجلوس٣٦٢٠٧ تلته اعدادي
19051
مروة طاهر محمد طه
المدرسةالشهيد اسامه علي عيد بالحلابية
رقم الجلوس19051
اسم الطالبمروه طاهر محمد طه
عربى38.5
انجليزى29.5
دراسات19.5
جبر15
هندسة15
علوم19.5
حاسب5.5
دين15
فنية8
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول. رقم. الجلوس 8256
المدرسةعلي حموده ع م
رقم الجلوس8256
اسم الطالبمنار ابراهيم خضر احمد
عربى8
انجليزى4.5
دراسات2
جبر4
هندسة7.5
علوم4.5
حاسب1
دين6.5
فنية6.5
رضوي نجدي احمد
2631
المدرسةالاشراف ع م
رقم الجلوس2631
اسم الطالبرضوى نجدى احمد عبدالوهاب
عربى39.25
انجليزى29.5
دراسات20
جبر15
هندسة15
علوم20
حاسب5.5
دين18.5
فنية8.5
21366
المدرسةالرياضية ع بنين
رقم الجلوس21366
اسم الطالبمحمد احمد زكى محمد
عربى32.5
انجليزى15
دراسات18
جبر13.5
هندسة12.5
علوم12.5
حاسب6
دين17
فنية6
الاسم عمرو جمال حسن محمد
رقم الجلوس 26069
16777
المدرسةمحجوبة ع م
رقم الجلوس16777
اسم الطالبعبدالله عبدالستار سليمان جبالى
عربى27
انجليزى20.5
دراسات3.5
جبر7.5
هندسة1.5
علوم17.5
حاسب6.5
دين15.5
فنية7.5
محمد عرفان رقم الجلوس 15387
المدرسةباها ع بنين
رقم الجلوس15387
اسم الطالبمحمد عرافان شعبان عبدالباقى
عربى38
انجليزى28
دراسات20
جبر13.5
هندسة14
علوم19.5
حاسب2
دين18.5
فنية7
كريم اشرف ربيع احمد /رقم الجلوس 552
اسماء جمعه حماده محافظة بني سويف رقم الجلوس١١
علياء صالح محمد 189
مدرسه الشهداء ع. ب، رقم الجلوس”٤٠٣” الاسم عبدالوهاب خميس جمعه
مدرسه الشهداء ع. ب رقم الجلوس”٤٠٣” الاسم =عبدالوهاب خميس جمعه
360
مدرسه الشهيد محمد سعيد الصف الثانى الاعدادى
لو سمحتي ممكن نتيجة دى
رقم الجلوس 7633
رقم الجلوس 13712
الإدارة بنى سويف
المدرسة الشهيد مينا عزت
رقم الجلوس 13712
اسم الطالب زياد محمد كمال على
عربى 62.5
انجليزى 42
دراسات 33.5
الرياضيات 41.5
علوم 33
المجموع الكلى 212.5
دين 38
فنية 16.5
حاسب 1
عوز اعر النتيجة
ترك رقم الجلوس